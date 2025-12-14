Se pronostican heladas en el sureste de Texas

Una vigilancia de helada (Freeze Watch) se encuentra vigente para una porción del sureste de Texas, incluyendo el área metropolitana de Houston y condados aledaños, desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes.

Durante este periodo, se esperan temperaturas mínimas entre 27 y 32 °F (-3 y 0 °C), lo que podría generar condiciones de helada y congelación.

¿Qué condiciones se esperan en Houston?

Este evento podría representar la primera helada de la temporada para varias de las zonas bajo vigilancia. Las temperaturas bajo cero tienen el potencial de dañar o matar cultivos y vegetación sensible, así como de afectar tuberías exteriores que no estén debidamente protegidas.

Impacto potencial en cultivos y vegetación

Aunque algunas áreas al norte ya han experimentado una helada este año y no están incluidas en la vigilancia, las temperaturas de congelación también se esperan en esas regiones.

Detalles sobre la vigilancia de helada en Texas

Tras el paso de un fuerte frente frío, se anticipan condiciones frías y ventosas, especialmente durante la noche del domingo.