Muere a polizón en tren de aterrizaje de avión

Trabajadores de mantenimiento de aviones en un aeropuerto de Carolina del Norte encontraron el cuerpo de un presunto polizón en el compartimento del tren de aterrizaje de un vuelo de American Airlines que había llegado recientemente de Europa, informó la policía.

El cuerpo fue encontrado el domingo por la mañana cuando el avión estaba en mantenimiento en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg indicó en un comunicado que está investigando el incidente.

Ni la aerolínea ni la policía han ofrecido información sobre la persona fallecida, incluyendo una posible causa de muerte, ni han dicho de dónde se originó el vuelo.

El aeropuerto expresó su profunda tristeza por el hallazgo y señaló que apoyará a la policía en la investigación. American Airlines afirmó que trabaja con las fuerzas policiales en su pesquisa y remitió las preguntas a la policía.

Los expertos creen que aproximadamente tres cuartas partes de los polizones no sobreviven cuando se esconden en el tren de aterrizaje de un avión debido al frío extremo y la falta de oxígeno que experimentan cuando el avión alcanza su altitud de crucero.