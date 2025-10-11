Guardia Nacional patrulla Memphis

MEMPHIS, Tennessee

Efectivos de la Guardia Nacional patrullaron la segunda ciudad más grande de Tennessee por primera vez el viernes, mientras que los soldados en Illinois solo realizaban actividades de planificación y entrenamiento después de que un juez infligiera una derrota al gobierno del presidente Donald Trump e impidiera su despliegue en el área de Chicago.

Al menos nueve efectivos armados de la Guardia Nacional comenzaron a patrullar Bass Pro Shops, ubicado en la Pirámide, un lugar emblemático de Memphis, a aproximadamente 1,6 kilómetros (1 milla) de la histórica Beale Street y el FedEx Forum, donde juegan los Grizzlies de la NBA.

También se les vio en un centro de bienvenida para turistas a lo largo del río Mississippi. Vestidos con uniformes de la Guardia Nacional y chalecos protectores con la etiqueta de "policía militar", los efectivos fueron escoltadas por un agente de policía local y posaron para fotos con visitantes.

Mientras tanto, en Illinois, los senadores demócratas Dick Durbin y Tammy Duckworth dijeron que se les prohibió visitar un edificio de control de inmigración cerca de Chicago. Durante semanas, el sitio ha sido escenario de enfrentamientos ocasionales entre manifestantes y agentes federales.

"¿De qué tienen miedo?" dijo Duckworth a los periodistas, refiriéndose al gobierno. "No te escondes, no huyes cuando estás orgulloso de lo que estás haciendo".

En Memphis, el alcalde demócrata Paul Young indicó que nunca solicitó la presencia de la Guardia en su ciudad. Pero después de que Trump hiciera el anuncio el 15 de septiembre y el gobernador republicano Bill Lee accediera, Young y otros funcionarios expresaron la intención de que los guardias se enfoquen en capturar a delincuentes violentos y no en asustar, acosar o intimidar al público en general.

La jefa de policía de Memphis, Cerelyn "CJ" Davis, declaró que esperaba que los guardias ayudaran a dirigir el tráfico y tuvieran presencia en "corredores comerciales", pero que no operasen puntos de control o algo similar.

No se sabe cuántos miembros de la Guardia estaban en el terreno el viernes o cuántos llegarán más tarde. Lee dijo previamente que las tropas no harían arrestos y no estarían armadas a menos que las autoridades locales lo soliciten.

Durante años, Memphis ha lidiado con altos índices de delitos violentos, como asaltos, robos de autos y homicidios. Aunque las estadísticas de este año muestran mejoras en varias categorías, incluidos los asesinatos, muchas personas reconocen que la violencia sigue siendo un problema.

Funcionarios federales dicen que se han realizado cientos de arrestos y más de 2.800 citaciones de tráfico desde que el grupo comenzó a operar en Memphis el 29 de septiembre. Las categorías de arresto incluyen órdenes activas, drogas, armas de fuego y delitos sexuales, según el Servicio de Alguaciles. Se han realizado cuatro arrestos por cargos de homicidio, según esa agencia.

Algunos residentes dijeron que la Guardia no es lo que Memphis necesita.

"Totalmente inútil, sin valor, no es necesario porque el dinero que van a gastar en eso, si nos lo dieran, haríamos mejoras en nuestra ciudad", dijo Loretta Davis, quien enfatizó que los jóvenes necesitan más opciones.

Una batalla legal en curso

Los hechos del viernes se producen un día después de que un juez federal en Illinois bloqueara el despliegue de tropas en el área de Chicago por al menos dos semanas.

Los despliegues intermitentes surgen de una batalla política y legal sobre la intención del presidente Donald Trump de enviar la Guardia Nacional a varias ciudades de Estados Unidos. Su gobierno afirma que el crimen es rampante en esas ciudades, a pesar de que las estadísticas no siempre lo respaldan.

Si un presidente invoca la Ley de Insurrección, puede enviar militares en servicio activo a estados que no logran sofocar una sublevación o desafían la ley federal, pero el jueves, la jueza en Chicago dijo que no encontró evidencia sustancial de que se esté gestando un "peligro de rebelión" en Illinois durante la estricta aplicación de las leyes de inmigración por parte de Trump.

El fallo fue una victoria para las autoridades demócratas que lideran el estado y la ciudad.

"No hay lugar para la Guardia Nacional en las calles de ciudades estadounidenses como Chicago", sostuvo el gobernador JB Pritzker.

Está previsto que la orden en Illinois expire el 23 de octubre a las 11:59 de la noche. La jueza de distrito April Perry fijó una audiencia para el 22 de octubre para determinar si debería extenderse por otros 14 días. El gobierno federal ha apelado.

Los 500 miembros de la Guardia de Texas e Illinois estaban principalmente estacionados en un Centro de Reserva del Ejército en Elwood, al suroeste de Chicago. Un pequeño número fue enviado a un edificio de Inmigración y Control de Aduanas en Broadview, el sitio que Durbin y Duckworth intentaron visitar.

La teniente comandante Theresa Meadows, portavoz del Comando Norte de Estados Unidos, dijo que los soldados realizaban actividades de planificación y entrenamiento en Illinois, pero no "actividades operativas", siguiendo la orden judicial.

Un juez ordenó al ICE esta semana que retirara una cerca alrededor del perímetro del edificio después de que funcionarios de Broadview dijeron que bloqueaba una calle pública y causaba problemas para los servicios de emergencia. La cerca seguía en pie el viernes por la tarde.



