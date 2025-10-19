Se desploma balcón; hay 10 hospitalizados

CINCINNATI.- Un balcón del tercer piso de un edificio en Cincinnati se vino abajo el viernes por la noche y 10 personas fueron hospitalizadas, incluida una que está sumamente grave, informaron autoridades.

Cinco de los heridos estaban graves, mientras que otros cuatro sufrieron lesiones menores, señaló en conferencia de prensa Stephen Bower, capitán de la policía de Cincinnati. Indicó que muchos estudiantes viven en el edificio.

"Tuvieron un examen muy importante hoy y estaban celebrando", narró.

Las autoridades investigan la caída del balcón, declaró el jefe de bomberos, Frank McKinley, a la televisora WKRC-TV.

Hasta el momento no estaba claro cuántas personas estaban en él cuando se desplomó.

En fotos y videos publicados en línea se puede ver el balcón en el suelo mientras varios rescatistas y policías laboran cerca.