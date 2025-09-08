Desplome de avioneta en Santa Teresa deja herido

Santa Teresa, NM.- Un hombre resultó gravemente herido tras el desplome de una avioneta la tarde del sábado 6 de septiembre en el aeropuerto del condado de Doña Ana, en Santa Teresa, informaron autoridades del Departamento de Bomberos de Sunland Park.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 p.m., cuando unidades de Sunland Park Fire y Doña Ana Fire Rescue acudieron al llamado de emergencia por un percance aéreo en la pista del jetport.

La víctima, un hombre de unos 40 años, fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona con lesiones de gravedad.

El administrador del aeropuerto confirmó que se trataba de una avioneta Piper de pequeño tamaño, en la que únicamente viajaba el piloto, sin pasajeros a bordo.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación por parte de las autoridades.