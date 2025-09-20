Gran fuga de agua ocasiona socavón; se ´tragó´ un auto

Una fuga de agua registrada la madrugada de este viernes en la parte central de Laredo provocó un gigantesco socavón que se "tragó" un vehículo. Noraida Negrón, oficial de información pública del gobierno de Laredo, dijo que la mañana de ayer se reportó una gran fuga de agua en la cuadra 200 de East Frost, casi esquina con Marcella.

Cuando las patrullas llegaron junto con cuadrillas del departamento de utilidades, se dieron cuenta que había un gigantesco socavón exactamente a mitad de la cuadra 200 de East Frost y que en el interior estaba un vehículo.

La unidad motriz se encontraba estacionada en la calle y cuando el socavón se abrió, se "tragó" al vehículo por completo. Negrón dijo que en este incidente no fue necesario suspender el servicio de agua potable y las cuadrillas de trabajadores cerraron la válvula como a las 10 de la mañana para evitar más fuga de agua.

Indicó que las reparaciones de la tubería, que era una muy antigua, iban a requerir de 10 a 12 horas de trabajo mientras que el socavón requerirá más tiempo.



