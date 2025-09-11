Trump recorta fondos para minorías en universidades

El gobierno del presidente Donald Trump puso fin a varios programas de subvenciones que estaban reservados para universidades que tienen un gran número de estudiantes de minorías, argumentando que incurren en una discriminación ilegal al vincular los fondos federales a cierto número de alumnos de minorías raciales.

En un cambio que trastoca precedentes de varias décadas, el Departamento de Educación informó el miércoles que ahora cree que es inconstitucional otorgar subvenciones federales utilizando requisitos de elegibilidad basándose en niveles de inscripción racial o étnica. La agencia anunció la retención de un total de 350 mdd en subvenciones presupuestadas para este año y pidió al Congreso que "reimagine" los programas para los próximos años.

Más de 250 millones de ese monto estaban asignados para el programa gubernamental de Instituciones al Servicio de los Hispanos, el cual ofrece subvenciones a colegios y universidades en donde al menos una cuarta parte de los estudiantes de licenciatura son hispanos. El Congreso creó el programa en 1998 después de encontrar que la tasa de estudiantes latinos que asistían y se graduaban de la universidad eran mucho más bajas que las de estudiantes blancos.

Varios otros programas más pequeños también sufrieron recortes, incluidos 22 mdd para escuelas donde al menos el 40% de los estudiantes son de raza negra, junto con programas reservados para escuelas con ciertos niveles de inscripción de estudiantes asiático-estadounidenses, de las islas del Pacífico o indígenas estadounidenses.