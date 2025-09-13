Millonarios gastos anuales en embajada de EU en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos emplea a un considerable personal de 150 venezolanos y gasta más de 6,7 millones de dólares anuales en el mantenimiento de la embajada, actualmente cerrada, y otras propiedades diplomáticas en Caracas, a pesar de haber roto relaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2019, según un nuevo informe de un organismo de vigilancia.

En el informe, publicado el viernes por la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado, se critica a los funcionarios estadounidenses por no realizar un análisis de costo-beneficio requerido para determinar si los contribuyentes deberían seguir pagando por la seguridad, operaciones y mantenimiento del complejo de la embajada, que comprende 10,9 hectáreas (27 acres) y cinco residencias que ya no albergan a diplomáticos estadounidenses.

El gobierno del presidente Donald Trump ha enfatizado los esfuerzos de reducción de costos en todo el gobierno y ha reformulado la política exterior de Estados Unidos, lo que incluye el lanzamiento de un ataque militar a un barco frente a la costa venezolana, que transformó las incautaciones de drogas en el mar y aumentó las tensiones con el gobierno sudamericano.

En su primer mandato, Trump rompió lazos con Maduro y reconoció a un opositor como líder legítimo de Venezuela, en un intento fallido de expulsar del poder al gobernante socialista. Como parte de la ruptura de relaciones, el Departamento de Estado suspendió en marzo de 2019 las operaciones en su embajada en Caracas y evacuó a todos los diplomáticos, temiendo una toma del complejo, situado sobre una colina.

Trabajo de la embajada de Estados Unidos que se mantiene en Venezuela

Siempre se supo que un contingente de venezolanos empleados por el Departamento de Estado se quedó para promover los intereses de Estados Unidos, y aunque son externamente hostiles, las relaciones entre ambos gobiernos nunca cesaron por completo. No se ha divulgado el tamaño de esa misión ni un recuento de su trabajo tras bambalinas.

Aunque se centra en el cumplimiento de las políticas de Estados Unidos, el informe del inspector general proporciona una rara visión de ese sensible trabajo, gran parte del cual es arriesgado, dados los antecedentes del gobierno de Maduro de encarcelar a estadounidenses, opositores y, a veces, a venezolanos comunes acusados de conspirar con los “imperialistas” estadounidenses.