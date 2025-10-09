´Gobernador de Illinois y alcalde de Chicago deberían ser encarcelados´

WASHINGTON

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago deberían ser encarcelados por oponerse a su despliegue de tropas de la Guardia Nacional para su ofensiva contra la inmigración y la delincuencia en la tercera ciudad más grande del país. Los funcionarios aseguraron que no se dejarán intimidar.

El mandatario hizo el comentario en una publicación en redes sociales, el más reciente ejemplo de sus audaces llamados a que sus oponentes demócratas sean procesados o encarcelados —un cambio frente a las añejas tradiciones de que el Departamento de Justicia mantenga su independencia de la Casa Blanca.

Trump escribió en la plataforma Truth Social que el alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker "¡deberían estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE!" en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

De momento no estaba claro a qué se oponía Trump.

Johnson escribió en la red social X que "esta no es la primera vez que Trump ha intentado arrestar injustamente a un hombre negro. No me voy a ninguna parte". En esa misma plataforma, Pritzker expresó: "No daré un paso atrás. Trump ahora pide el arresto de representantes electos que controlan su poder. ¿Qué más le queda en el camino hacia el autoritarismo total?"

Ante la pregunta de qué delitos creía el presidente que Pritzker y Johnson habían cometido, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, no pudo identificar ninguno, pero aseguró que "tienen las manos manchadas de sangre" y refirió a informes del Departamento de Policía de Chicago que al menos cinco personas fueron asesinadas y 25 baleadas durante el fin de semana.

"En lugar de tomar medidas para detener el crimen, estos bufones obsesionados con Trump prefieren permitir que la violencia continúe y atacan al presidente por querer ayudar a que su ciudad sea segura nuevamente", subrayó Jackson.

Tropas de la Guardia Nacional de Texas están posicionadas fuera de Chicago a pesar de que el estado y la ciudad interpusieron una demanda para bloquear el despliegue.

La misión de las tropas no está clara, pero el gobierno federal ha emprendido una agresiva operación migratoria en Chicago.



