Destinan 2.5 mdd a educación de niñas

NUEVA YORK.- La ex primera dama Michelle Obama está impulsando nuevos esfuerzos para asegurar que las niñas superen las barreras educativas en algunas de las áreas más económicamente desfavorecidas del mundo.

La Alianza de Oportunidades para Niñas de la Fundación Obama se comprometió el sábado a reunir 2,5 millones de dólares para decenas de grupos locales que promueven la educación de las adolescentes cubriendo costos relacionados con la escuela, desafiando prácticas patriarcales como el matrimonio infantil, asesorando a sobrevivientes de abuso sexual y brindando otras formas de apoyo.

"Estos grupos están cambiando la forma en que las niñas se ven a sí mismas en sus propias comunidades y en nuestro mundo, ayudando a crear los líderes que necesitamos para el futuro más brillante que todos merecemos. Porque cuando nuestras niñas tienen éxito, todos lo hacemos", declaró Obama en un video publicado el 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña. Casi tres cuartas partes de los 119 millones de niñas que no asisten a la escuela en todo el mundo tienen edad de secundaria, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La Alianza de Oportunidades para Niñas —una extensión de una iniciativa de la Casa Blanca de Obama que invirtió 1.000 millones de dólares en programas del gobierno de Estados Unidos para promover la educación de las adolescentes en el extranjero— se lanzó en 2018 con un enfoque en ayudar a esa población de entre 10 y 19 años a graduarse.

Sin embargo, el último anuncio llega en medio de severas advertencias de grupos de ayuda internacional de que los recortes presupuestarios revertirán el progreso reciente. UNICEF proyecta que una caída del 24% en la financiación global de la educación por parte de países ricos expulsará a seis millones de niñas de la escuela para finales del próximo año.

"La necesidad ahora, creo que más que nunca, es crucial. Estuvimos en Mauricio y escuchamos una y otra vez que las organizaciones necesitan financiación. Necesitan apoyo", indicó Tiffany Drake, directora ejecutiva de la Alianza de Oportunidades para Niñas.

La reunión de principios de octubre de la Alianza de Oportunidades para Niñas en Mauricio reunió a miembros asiáticos y africanos de su red. Las grandes demandas sobre los líderes locales que realizan un trabajo incansable con pocos recursos hicieron que, en opinión de Drake, fuera quizás la reunión más conmovedora que han organizado.

Pero Jackie Bomboma, fundadora de la Fundación Jóvenes Madres Fuertes en Tanzania, señaló que conectarse con otras mujeres poderosas allí la dejó alentada con el conocimiento de que no está sola. Como receptora de las últimas subvenciones de GOA, sostuvo que el respaldo de la Fundación Obama no solo aporta dinero, sino también una mayor confianza de la comunidad internacional y canales adicionales para obtener recursos.

Habiendo crecido sin madre y habiendo sobrevivido a un embarazo adolescente, Bomboma afirmó que el ejemplo de Obama también ha infundido confianza en ella y en las niñas a las que sirve. Su organización sin fines de lucro ofrece servicios psicológicos, capacitación vocacional, desarrollo de habilidades empresariales y lecciones de salud sexual a cientos de niñas en riesgo de matrimonio infantil, embarazo adolescente y abandono escolar.

"Nos llamamos ´watoto wa Michelle Obama´, que significa ´los hijos de Michelle Obama´", dijo. "Así que todos se sienten muy orgullosos de tener una madre tan fuerte, tan poderosa y tan amorosa".

El fondo de la Alianza de Oportunidades para Niñas está diseñado intencionalmente para proporcionar una variedad de apoyos. Drake apuntó que cualquiera puede solicitar hasta 50.000 dólares. La subvención no apoya operaciones generales, sino que se destina a un proyecto específico delineado por el beneficiario.

Una vez que se han unido a la red, los líderes comunitarios tienen acceso a sesiones de capacitación mensuales en línea y reuniones presenciales, donde comparten estrategias y aprenden de organizaciones no gubernamentales más grandes como UNICEF y Save the Children.