Defrauda empresario al IRS con impuestos falsos

HOUSTON, Texas.- U n empresario de Friendswood admitió que sólo declaró una pequeña cantidad de ingresos para poder conservar otros beneficios federales, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

William Christopher Womack era el único propietario de Intents Services LLC, una empresa que alquilaba carpas industriales y para eventos especiales, remolques y vehículos especiales a clientes en el área de Houston.

Ocultó ingresos cobrando recibos comerciales en casas de cambio y emitiendo cheques fraudulentos a empleados y proveedores ficticios. Womack gastó el dinero en asuntos personales, como barcos, vehículos de lujo, autocaravanas y entradas para eventos deportivos.

Womack admitió que solo reportó una pequeña parte de sus ingresos en su declaración de impuestos. Específicamente, en 2019, 2020 y 2021, reportó salarios de $12,000 anuales mientras recibía prestaciones del Seguro Social (SS) que oscilaban entre $15,672 y $16,121. Esto era mucho menos de lo que realmente ganaba. Por ejemplo, Womack admitió que su declaración de impuestos de 2020 no incluyó $260,895 en ingresos que obtuvo de Intents Services.

Como parte de su declaración de culpabilidad, admitió haber mantenido bajos sus salarios declarados para evitar ganar más de $1,000 al mes y así conservar sus prestaciones del Seguro Social. También debe restituir al IRS $219,599 en pérdidas fiscales derivadas de las declaraciones que presentó para los años fiscales 2019 a 2021.

El juez de distrito estadounidense Jeffrey Brown impondrá la sentencia el 14 de octubre. En ese momento, Womack enfrenta hasta tres años de prisión federal y una posible multa máxima de 250.000 dólares.

Se le permitió permanecer bajo fianza en espera de esa audiencia. El fiscal federal adjunto Brad Gray está a cargo del caso.