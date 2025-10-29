Buscan desbloquear fondos para alimentos

ESTADOS UNIDOS.- Una nueva demanda presentada el martes por autoridades estatales demócratas busca desbloquear fondos de emergencia para ayudar a decenas de millones de estadounidenses a seguir comprando alimentos para sus familias, pues se prevé que el financiamiento federal para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, se agote el sábado debido al cierre del gobierno de Estados Unidos.

El SNAP ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a adquirir comestibles. Una interrupción en los beneficios del programa dejaría un gran vacío en la red de seguridad del país. Las familias vulnerables podrían ver también cómo el dinero federal se agota para otros programas.

Se prevé que el financiamiento para un grupo de programas preescolares Head Start se agote el sábado.

La ayuda para que las madres cuiden a sus recién nacidos a través del Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC, podría agotarse la semana siguiente.

Este es un vistazo a lo que sucedería.

Funcionarios demócratas presentan demandas

La presentación de una demanda hecha el martes por los fiscales generales de 22 estados y el Distrito de Columbia, además de tres gobernadores, se centra en un fondo de contingencia federal de aproximadamente 5.000 millones de dólares, suficiente para cubrir la ayuda por más de medio mes.

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) del presidente Donald Trump dijo en septiembre que su plan para un cierre incluía usar el dinero para mantener el SNAP en funcionamiento. Pero en un memorando enviado la semana pasada, dijo que no podía usar legalmente ese dinero para tal propósito.

Los funcionarios demócratas sostienen que el gobierno está legalmente obligado a mantener la ayuda mientras tenga financiamiento.

La agencia dijo que las tarjetas de débito que los beneficiarios usan como parte del SNAP para comprar comestibles no se recargarán a partir del 1 de noviembre.

Con su propia coalición, 19 fiscales generales republicanos enviaron una carta el martes al líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, en la que exhortan a aprobar una "nueva resolución continua" para mantener el financiamiento de los beneficios de SNAP.





La falta de fondos para las prestaciones del SNAP podría afectar a millones

La mayoría de los beneficiarios del SNAP son familias con niños, más de 1 de cada 3 incluye adultos mayores o alguien con una discapacidad, y cerca de 2 de cada 5 son hogares donde alguien está empleado. La mayoría tiene ingresos que los sitúan por debajo del umbral de pobreza, de alrededor de 32,000 en ingresos para una familia de cuatro miembros, según un análisis del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

Ayuda alimentaria para madres y niños pequeños

Otro programa de ayuda alimentaria que apoya a millones de madres de bajos ingresos y niños pequeños ya recibió una inyección para mantener el programa abierto hasta finales de octubre, pero se prevé que incluso ese dinero se agote a principios del próximo mes.

El Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños ayuda a más de 6 millones de madres de bajos ingresos, niños pequeños y futuros padres a comprar alimentos básicos nutritivos como frutas y verduras, leche baja en grasa y fórmula infantil.

El programa, conocido como WIC, corría el riesgo de quedarse sin fondos en octubre debido al cierre. El gobierno de Trump reasignó 300 millones de dólares para mantenerlo a flote. Pero solo fue suficiente para unas pocas semanas.

Ahora, los estados dicen que podrían quedarse sin dinero de WIC tan pronto como el 8 de noviembre.