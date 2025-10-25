Niegan usar fondo de contingencia para ayuda alimentaria

ESTADOS UNIDOS.- La administración Trump rechaza la idea de utilizar aproximadamente 5.000 millones de dólares en fondos de contingencia para mantener la ayuda alimentaria hasta noviembre mientras sigue el cierre del gobierno, según un memorando del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que se conoció el viernes. Los estados que cubran temporalmente el costo de los subsidios el próximo mes no recibirán reembolsos, dice el memorando.

Legisladores demócratas y grupos defensores están pidiendo a la administración que use el fondo de contingencia para proporcionar beneficios parciales en noviembre a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Pero el documento de dos páginas afirma que "los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir beneficios regulares".

La posibilidad de que las prestaciones del SNAP se agoten como resultado del cierre gubernamental se ha convertido en una gran preocupación para los estados. Legisladores de ambos partidos políticos se culpan entre sí por las dificultades que esto acarrea. El programa ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a comprar alimentos.

El documento establece que el fondo de contingencia está reservado para cosas como ayudar a individuos en áreas de desastre. Cita la tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en un huracán de categoría 3 o mayor en los próximos días, como un ejemplo de por qué es importante tener fondos disponibles para movilizar rápidamente en caso de desastre. El documento fue obtenido por The Associated Press y fue reportado primero por Axios.

El documento culpa a los demócratas por el cierre del gobierno que comenzó el 1 de octubre y afirma que los beneficios del SNAP de noviembre se pagarían a tiempo "si no fuera por los demócratas del Congreso que bloquean la financiación del gobierno".

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo a los periodistas el viernes que la administración tiene los recursos para asegurar que ni un solo estadounidense pase hambre el 1 de noviembre. Acusó a los republicanos de "intentar convertir el hambre en un arma" y lo calificó de inconcebible. En una declaración posterior el viernes, dijo que sería un "grave incumplimiento de sus deberes" detener la asistencia alimentaria.

Mientras tanto, los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado han escrito a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, solicitando que use el fondo de contingencia para cubrir la mayor parte de los beneficios de noviembre.