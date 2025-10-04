Aprueban reembolso de 608 mdd para ´Alcatraz´

Autoridades federales confirmaron el viernes que Florida ha recibido la aprobación para recibir un reembolso de 608 millones de dólares por los costos de construcción y operación de un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, lo que expone al llamado "Alcatraz de los caimanes" al posible riesgo de que se ordene su cierre por segunda vez.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en un correo electrónico que al estado de Florida se le otorgó su reembolso completo esta semana.

Aunque los fondos han sido aprobados, aún no han sido liberados ya que el proceso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias exige que se revisen los gastos para los cuales se solicitan reembolsos, explicó Stephanie Hartman, directora de comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias de Florida, en un correo electrónico enviado a The Associated Press.

El proceso de reembolso podría exponer al estado de Florida a verse obligado a desmantelar las operaciones en la instalación por segunda vez debido a una orden judicial federal emitida en agosto. El juez de Miami estuvo de acuerdo con los grupos ambientalistas que presentaron una demanda, argumentando que el sitio no fue sometido a una revisión ambiental adecuada antes de ser convertido en un centro de detención de inmigrantes y dio a Florida dos meses para cerrar las operaciones.

Sin embargo, la orden judicial fue suspendida temporalmente por un panel de la corte de apelaciones de Atlanta, que dijo que la instalación administrada por el estado no necesitaba someterse a un estudio de impacto ambiental requerido federalmente porque Florida aún no había recibido dinero federal para el proyecto.

"Si los demandados federales finalmente deciden aprobar esa solicitud y reembolsar a Florida por sus gastos relacionados con la instalación, podrían tener que realizar primero un EIS (declaración de impacto ambiental, por sus siglas en inglés)", escribió el panel de tres jueces de la corte de apelaciones el mes pasado.