Azota Florida tormenta de lento desplazamiento

FLORIDA.- Intensas lluvias que se estancaron sobre la región central de Florida dejaron casi 51 centímetros (20 pulgadas) de precipitaciones en un periodo de 24 horas, provocando peligrosas inundaciones repentinas que dejaron autos varados y anegaron caminos, algunos de las cuales permanecían cerrados al tráfico el lunes.

Los meteorólogos señalaron que la inmensa cantidad de lluvia que cayó en partes de Florida, al este y norte de Orlando, era comparable a lo que la región experimentó con el paso de un huracán en 2022, subrayando la vulnerabilidad del estado a fenómenos meteorológicos extremos más allá de las tormentas tropicales que se forman en alta mar.

"Esta es una cantidad significativa de lluvia. A lo que voy, es que se trata de números que en realidad no hemos visto desde el huracán Ian", explicó Zach Law, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus iniciales en inglés) en Melbourne, Florida.

Partes de Eustis, en el condado de Lake, quedaron inundadas después de recibir hasta 50 centímetros (19,7 pulgadas) de lluvia, mientras que Port Saint John, al oeste del Centro Espacial Kennedy, en el condado de Brevard, registró 39,5 centímetros (15,57 pulgadas), según un análisis del NWS.

El sistema de tormentas de lento desplazamiento desató el domingo emergencias por inundación repentina en Eustis y Mount Dora. El NWS declaró el evento como una "situación particularmente peligrosa", una advertencia inusualmente fuerte por parte de los meteorólogos.

"Eso resalta la magnitud de ese evento", destacó Law.

Los residentes de Mount Dora se despertaron el lunes con la noticia de varios caminos cerrados y al menos dos vías destruidas, además de otra que quedó intransitable. Las autoridades locales emitieron un aviso para hervir el agua en toda la ciudad después de que la ruptura de una tubería de agua --aparentemente vinculada a las inundaciones-- provocó una caída temporal de la presión del agua en ambas plantas de la ciudad.

La televisora WFTV de Orlando transmitió imágenes aéreas que mostraban cómo la inundación arrasó con un área significativa de tierra detrás de una fila de casas en un vecindario residencial de Mount Dora, donde el suelo cedió a poca distancia de las cercas de algunas de las viviendas.

Rescatistas y cuadrillas de trabajo salieron a primera hora del lunes para monitorear las condiciones y evaluar daños.

Una alerta de inundación estaba vigente hasta la noche del lunes para partes del centro de Florida, incluidas Orlando y Daytona Beach, donde se esperan más lluvias. Los meteorólogos advierten que incluso de 5 a 7 centímetros (dos a tres pulgadas) adicionales de lluvia podrían causar un impacto significativo en la región y provocar más inundaciones repentinas, representando un peligro potencialmente mortal para los conductores que intenten navegar por caminos inundados.