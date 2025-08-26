Empresa de lectores de matrículas vehiculares suspende cooperación con agencias federales

Uno de los principales operadores de lectores automatizados de matrículas vehiculares del país anunció el lunes la suspensión de sus operaciones en conjunto con las agencias federales debido a la confusión y las preocupaciones sobre el propósito de sus investigaciones. Flock Safety, que cuenta con cámaras en más de 4.000 comunidades del país, puso fin la semana pasada a programas piloto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional y su agencia policial, Investigaciones de Seguridad Nacional, indicó el fundador y director general de la compañía, Garrett Langley, en un comunicado.

El secretario de Gobierno de Illinois, Alexi Giannoulias, fue uno de varios funcionarios de distintas jurisdicciones que expresó sus preocupaciones. El lunes anunció que de acuerdo con los hallazgos de una auditoría, la CBP había tenido acceso a datos en Illinois, aunque no aseguró que la agencia estuviera buscando información de inmigración. Una ley promulgada en 2023 —impulsada por el demócrata— prohíbe compartir los datos de matrículas vehiculares con policías que investigan abortos fuera del estado o a inmigrantes sin autorización legal.