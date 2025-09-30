Abogada de acusado de matar a Kirk pide más tiempo para revisar pruebas

Una abogada del joven de 22 años acusado de matar a Charlie Kirk solicitó el jueves a un juez más tiempo para revisar la gran cantidad de pruebas en el caso antes de decidir si la defensa buscará una audiencia preliminar.

Una audiencia preliminar determinará si hay suficiente evidencia contra Tyler Robinson para proceder con un juicio. Los acusados pueden renunciar a ese paso, pero la abogada recién asignada para defender a Robinson, Kathryn Nester, dijo que su equipo no tenía la intención de hacerlo.

Los fiscales de Utah han acusado a Robinson de asesinato agravado y planean pedir la pena de muerte.