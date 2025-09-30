Acusan de conspiración a activistas en Los Ángeles

Tres activistas que se oponen a las redadas de inmigración del presidente Donald Trump en Los Ángeles fueron acusadas de revelar ilegalmente información personal de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), una práctica conocida como "doxing", dijeron los fiscales federales.

Los investigadores dijeron que las mujeres siguieron al agente hasta su casa, transmitieron en vivo su persecución y publicaron su domicilio en línea, según un comunicado emitido el viernes por la Oficina del Fiscal General. Una vez que llegaron a la casa del agente, los fiscales alegan que las mujeres gritaron "El ICE vive en tu calle y deberías saberlo", según la acusación.

Las acusadas enfrentan cada una un cargo de conspiración y un cargo de divulgar públicamente la información personal de un agente federal, dijo el comunicado.

Los fiscales dijeron que una mujer de 25 años de Panorama City, California, quedó libre tras pagar una fianza de 5.000 dólares. Una residente de 38 años de Aurora, Colorado, que también está acusada en un caso separado de agresión a un agente federal, está bajo custodia sin fianza.

Y las autoridades buscan a la tercera acusada, una mujer de 37 años de Riverside, California.

"Nuestros valientes agentes federales arriesgan la vida todos los días para mantener segura a nuestra nación, dijo en un comunicado el fiscal federal interino Bill Essayli. "La conducta de estas acusadas es profundamente ofensiva para los agentes de la ley y sus familias. Si amenazas, revelas información personal o dañas de cualquier manera a uno de nuestros agentes o empleados, enfrentarás enjuiciamiento y tiempo en prisión".

El "doxing" es una práctica generalmente maliciosa que implica recopilar información privada o identificativa y publicarla en línea sin el permiso de la persona, generalmente con el intento de acosar, amenazar, avergonzar o vengarse.

Hasta el lunes, no había sido posible contactar a los abogados de las mujeres. Se envió un correo electrónico a la Oficina del Defensor Público Federal para preguntar si sus abogados representan a las acusadas.

Según la acusación, el mes pasado las tres mujeres siguieron a un agente del ICE desde el edificio federal en el centro de Los Ángeles hasta su vivienda en Baldwin Park, al este de Los Ángeles. Transmitieron en vivo todo el evento, según los documentos judiciales.

En julio, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, amenazó con procesar a las personas por publicar información personal de agentes federales en respuesta a la difusión de volantes en Portland, Oregon, donde se pedía a las personas que recopilaran información sobre el ICE.