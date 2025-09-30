Ley de Trump impulsa medidas urgentes en estados demócratas

Los legisladores de Nuevo México están por dar inicio a una sesión especial el miércoles para aumentar la financiación de la asistencia alimentaria y la atención médica en zonas rurales, medidas que, según la gobernadora demócrata, son necesarias para "minimizar el daño de la desastrosa ley del presidente Trump" conocida como "One Big Beautiful Bill Act", o OBBBA, la cual recorta los impuestos y el gasto federal.

La sesión especial se realizará tras una similar en Colorado, donde el gobernador demócrata afirmó que los recortes de impuestos de Trump causaron estragos en el presupuesto estatal. Los funcionarios demócratas de Oregon también debaten si es necesaria una sesión especial. Y los demócratas de California aprobaron recientemente nuevas medidas de gasto destinadas a contrarrestar la ley de Trump.

Nada similar sucede en estados gobernados por republicanos.

Las respuestas divergentes ponen de relieve la división partidista sobre el logro legislativo más importante del segundo mandato de Trump, y plantean la pregunta: ¿los estados dirigidos por republicanos están ignorando las consecuencias financieras, o exageran la urgencia los estados dirigidos por demócratas?

"Probablemente los demócratas lo hacen un poco para hacer alarde", dijo Steven Rogers, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de San Luis, quien se especializa en gobiernos estatales.

"En el bando republicano, puede que esto simplemente les parezca bien —o que no quieran provocar a Trump", agregó Rogers.

Es posible que la nueva y extensa ley, nombrada "One Big Beautiful Bill Act" (Proyecto de Ley Grande y Hermoso) por los republicanos, afecte a algunos estados más que a otros. Los recortes de impuestos federales podrían reducir los ingresos de los estados que vinculan sus propios impuestos sobre la renta al código federal, a partir de las declaraciones de impuestos de 2025.

Las reducciones del gasto federal para Medicaid y las prestaciones alimentarias también podrían causar que los estados gasten más de su propio dinero para programas de la red de seguridad social. Pero los nuevos requisitos de trabajo para contar con Medicaid, que se encuentran entre los cambios más relevantes, entrarán en vigor hasta 2027. Los costos administrativos para los cupones de alimentos se transfieren a los estados a partir de octubre de 2026, con transferencias adicionales basadas en el desempeño en los años posteriores.

California aumenta el gasto en programas alimentarios

Una ley firmada recientemente por el gobernador demócrata Gavin Newsom destina 255 millones de dólares a la respuesta de California a la OBBBA de Trump y otros cambios en las políticas federales. Esto incluye 84 millones de dólares para intentar reducir los errores en los pagos de prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Actualmente, el gobierno federal cubre en su totalidad esas prestaciones alimentarias, pero los estados con tasas de error mayores al 6% podrían tener que pagar parte del costo a partir de octubre de 2027.

La ley de Trump también amplía los requisitos de trabajo para los adultos que participan en el SNAP, lo que se prevé que obligará a algunas personas a salir del programa en los próximos meses. La ley californiana destina 40 millones de dólares a los condados para implementar los nuevos requisitos del SNAP, e inyecta 20 millones de dólares a bancos de alimentos de emergencia —un aumento de un tercio respecto a la financiación estatal aprobada previamente.