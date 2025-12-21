Incauta CBP 73 libras fentanilo por El Paso

Con 73 libras (33.1 kilos) aseguradas durante octubre y noviembre, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos asignados a la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de El Paso incrementaron mil 360 por ciento las incautaciones de fentanilo durante los dos primeros meses del año fiscal 2026, en comparación con las 5 libras (2.2 kilos) aseguradas el año anterior.

¿Cómo ocurrió el aumento en las incautaciones de fentanilo?

Con 46 libras (20.8 kilos) incautadas en octubre y 27 (12.2 kilos) más que pretendían ser introducidas a Estados Unidos durante noviembre, los encargados de la seguridad en los puertos oficiales de entrada al vecino país registraron la mayor cantidad del opioide sintético en el inicio de los últimos cuatro años fiscales.