Niños habrían confesado a su madre presunto abuso

Dos hermanitos de tres y cuatro años habrían confesado a su madre acerca de presuntos actos indecentes que supuestamente estaban sufriendo adentro de un centro de cuidado de menores en Pasadena. Este testimonio es pieza clave para que se abriera una investigación por parte de la policía de Pasadena. De acuerdo con los familiares, los niños habrían confesado a su madre sobre lo que pasaba dentro del Head Start Center donde eran cuidados.

¿Qué declararon los niños sobre el abuso?

Las familias dicen estar consternadas y aún están tratando de asimilar la situación mientras exigen transparencia en el caso. Otra madre que dice que también su hija de cuatro años fue abusada. Apenas en agosto el ciclo escolar en esa guardería, y dice, se enteró de lo que estaba pasando porque un investigador de CPS llegó hasta la puerta de su casa para informarle que su hija supuestamente era una de las víctimas.