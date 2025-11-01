Fabricantes retiran fármaco para la presión arterial: FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dijo que los fabricantes retiraron más de medio millón de envases de hidrocloruro de prazosina, un fármaco para la presión arterial, debido a preocupaciones de que pueda contener una sustancia química cancerígena.

A principios de mes, Teva Pharmaceuticals USA, con sede en Nueva Jersey, y el distribuidor de medicamentos Amerisource Health Services, procedieron a la retirada voluntaria en todo el país de más de 580.000 envases de cápsulas de prazosina de distintas concentraciones, explicó la FDA.



