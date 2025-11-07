Explosión provoca fuga de amoniaco y evacuaciones

YAZOO CITY, Missippi.- Una explosión el miércoles en una fábrica de productos de hidrógeno y nitrógeno en Mississippi el miércoles una fuga de amoniaco y obligó a los residentes cercanos a evacuar, dijeron las autoridades.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo en una publicación en la red social X que funcionarios de emergencia de todo el estado estaban respondiendo a la fuga de amoniaco anhidro en la planta de CF Industries al norte de Yazoo City. No se han reportado muertes ni heridos, expresó.