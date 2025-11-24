Lo sentencian por traficar con crack

Un residente local de 38 años fue ordenado a prisión por posesión de un arma de fuego para promover el tráfico de drogas y distribución de crack, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Evaristo Coleman se declaró culpable el 20 de agosto.

¿Cuál fue la sentencia impuesta?

El juez federal de distrito David Morales ha impuesto a Coleman una pena de 100 meses de prisión por tráfico de drogas. También recibió 60 meses por el cargo de armas de fuego, que deberán cumplirse consecutivamente a la otra condena impuesta. La pena total de 160 meses de prisión será seguida inmediatamente por cuatro años de libertad supervisada. Al dictar la sentencia, el tribunal hizo especial mención del hallazgo de drogas en varias residencias relacionadas con Coleman.

¿Qué implicaciones tiene esta condena?

La condena de Evaristo Coleman resalta el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas y la posesión de armas en la región. La fiscalía federal continúa trabajando para desmantelar redes de distribución de sustancias ilegales, asegurando que los responsables enfrenten la justicia.