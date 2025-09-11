Estudiante golpeado por policías presenta demanda

TALLAHASSEE, Florida.- Los agentes de policía de Jacksonville violaron los derechos civiles de un estudiante universitario negro de 22 años cuando lo sacaron de su coche y lo golpearon durante una parada de tráfico, según una demanda presentada en un tribunal federal en Jacksonville el miércoles.

Un video que muestra a un agente de la policía de Jacksonville golpeando y arrastrando a William McNeil de su coche tras darle el alto en febrero se volvió viral este verano y causó indignación a nivel nacional.

La fiscalía anunció en agosto que no tomaría medidas después de determinar que la conducta del oficial D. Bowers no constituía delito, de acuerdo con un informe de investigación publicado por la fiscalía estatal para el Cuarto Circuito Judicial de Florida.

Los abogados de McNeil, Ben Crump y Harry Daniels, alegan que las políticas del departamento de policía de Jacksonville permiten a los agentes participar en perfiles raciales y realizar un "uso ilegal o excesivo de la fuerza" sin temor a consecuencias. Crump es un abogado de derechos civiles negro que ha ganado revelancia en el país representando a víctimas de brutalidad policial y de violencia de vigilantes.

"Es un uso de la fuerza injustificable, innecesario y, lo más importante, inconstitucional", afirmó Crump.

De acuerdo con los abogados, la demanda no solo busca abordar el trato a su cliente, sino también cambiar la cultura policial en la zona.

El jefe de la policía de Jacksonville, T.K. Waters, afirmó que hay más detrás de la historia que el video viral grabado por un celular y que a McNeil se le pidió repetidamente que saliera del vehículo. Waters, que es negro, dijo que las imágenes desde dentro del coche "no captan de forma exhaustiva las circunstancias que rodean el incidente".

La demanda nombra a Waters, Bowers y a otro agente, D. Miller, así como a la ciudad de Jacksonville y al gobierno del condado de Duval. Un portavoz de la oficina del jefe de policía se negó a realizar comentarios citando el litigio pendiente.