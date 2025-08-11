Padecen 70 millones de personas intensa humedad

Más de 70 millones de estadounidenses han soportado los dos primeros meses de verano más húmedos registrados, ya que el cambio climático ha aumentado notablemente la humedad en el este de Estados Unidos en las últimas décadas, según un análisis de datos de Associated Press.

Y eso significó noches incómodamente cálidas y potencialmente peligrosas en muchas ciudades en las últimas semanas, declaró el Servicio Meteorológico Nacional.

Partes de 27 estados y Washington DC tuvieron una cantidad récord de días que los meteorólogos califican como incómodos —con puntos de rocío diarios promedio de 65 grados Fahrenheit o más— en junio y julio, según datos derivados del Servicio de Cambio Climático Copernicus.

Y eso es solo el promedio diario. En gran parte del Este, la humedad siguió aumentando hasta niveles casi tropicales durante unas pocas horas. Filadelfia tuvo 29 días, Washington tuvo 27 días y Baltimore tuvo 24 días en los que el punto de rocío más alto alcanzó al menos 75 grados, lo que incluso la oficina del servicio meteorológico en Tampa llama opresivo.

El punto de rocío es una medida de la humedad en el aire expresada en grados que muchos meteorólogos consideran la forma más precisa de describir la humedad. El verano de 2025 hasta ahora ha tenido puntos de rocío que promedian al menos seis grados más altos que los normales de 1951-2020 en Washington, Baltimore, Pittsburgh, Richmond, Columbus y San Luis, muestran los cálculos de AP. La humedad promedio de junio y julio para todo el país al este de las Montañas Rocosas aumentó a más de 66 grados, más alta que cualquier año desde que comenzaron las mediciones en 1950.

“Este ha sido un verano muy pegajoso. El calor húmedo ha estado muy alto”, indicó Bernadette Woods Placky, meteoróloga jefe de Climate Central.

Dos veces este verano, el científico del clima y experto en humedad Cameron Lee de la Universidad Estatal de Kent midió puntos de rocío de aproximadamente 82 grados en su estación meteorológica en casa en Ohio. Eso está fuera de las diversas tablas que el servicio meteorológico utiliza para describir cómo se sienten los puntos de rocío.

“Hay partes de Estados Unidos que están experimentando no solo una mayor humedad promedio, especialmente en primavera y verano, sino también más días de humedad extrema”, señaló Lee. Dijo que los días súper pegajosos ahora se extienden a lo largo de más días y más territorio.

La alta humedad no permite que el aire se enfríe por la noche tanto como suele hacerlo, y la pegajosidad contribuyó a múltiples récords de temperatura nocturna desde el Valle de Ohio hasta el Atlántico Medio y a lo largo de los estados costeros, sostuvo Zack Taylor, jefe de operaciones de pronóstico en el Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Raleigh, Charlotte, Nashville, Virginia Beach, Virginia y Wilmington, Carolina del Norte alcanzaron récords de las temperaturas mínimas noc