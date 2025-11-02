Estación espacial celebra 25 años de ocupación continua

CABO CAÑAVERAL, Florida.- En una racha sin precedentes, la Estación Espacial Internacional celebra este fin de semana 25 años de ocupación continua. Su lista de invitados en este cuarto de siglo incluye casi 300 personas, la mayoría astronautas profesionales, pero también turistas espaciales y directores de cine.

Los primeros residentes a tiempo completo abrieron la escotilla el 2 de noviembre de 2000.

Y como al puesto científico le quedan solamente cinco años, la NASA cuenta con que empresas privadas lancen sus propias estaciones orbitales con una clientela aún más grande y diversa.

Aquí hay un vistazo a lo que ha sido y lo que está por venir:

Los primeros astronautas de la EEI:

Bill Shepherd de la NASA y los rusos Sergei Krikalev y Yuri Gidzenko despegaron en un cohete ruso Soyuz desde Kazajistán el 31 de octubre de 2000. Llegaron a la oscura y húmeda estación de tres habitaciones dos días después y pasaron casi cinco meses a bordo, haciendo que el lugar no solo fuera funcional sino también acogedor.

Shepherd, un SEAL de la Marina que se retiró en 2002, forma parte de un comité asesor de la estación espacial junto con Krikalev, ahora un alto funcionario espacial ruso.

Aunque las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son "bastante malas" a nivel de gobierno, "de persona a persona e incluso de agencia espacial a agencia espacial, en realidad son bastante buenas", comentó Shepherd a The Associated Press.

290 visitantes y contando

Según el conteo de la NASA, 290 personas de 26 países han visitado la estación espacial. Siete están allí ahora mismo, representando a Estados Unidos, Rusia y Japón.

La mayoría de los visitantes han volado cortesía de sus países de origen.

El primero en pagar su propio viaje, el empresario californiano Dennis Tito, despegó con los rusos en 2001 a pesar de las objeciones de la NASA. Ávida de efectivo, Rusia continuó llevando a clientes privados, incluido un equipo de cine ruso en 2021.

Ahora la NASA abraza el turismo espacial, invitando a tripulaciones privadas para estancias de dos semanas. Hace unos meses, visitaron la estación los primeros astronautas en décadas de la India, Polonia y Hungría, acompañados por la primera comandante femenina de la estación, Peggy Whitson. "El espacio une a las personas", expresó ella.

Incidentes a bordo de la estación espacial

Las operaciones pueden parecer fáciles y rutinarias cuando los astronautas van y vienen, pero "no hay nada rutinario en ello", expresó el exadministrador de la NASA, Jim Bridenstine, en una presentación reciente.

Entre los tropiezos más serios: el casi ahogamiento de un caminante espacial, un acoplamiento que hizo girar la estación de manera descontrolada, grietas persistentes y fugas de aire, y la amenaza cada vez mayor de basura espacial.

Shepherd está sorprendido de que todavía siga funcionando. "El hecho de que haya superado más del doble de su vida útil de diseño en muchas cosas es bastante notable", manifestó.