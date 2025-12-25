Detienen a mujer por allanamiento de vehículo

Esmeralda Ramos, de 43 años, fue detenida este sábado 20 de diciembre por la noche tras ser acusada de allanar y sustraer artículos de una camioneta estacionada en una gasolinería.

Detalles del allanamiento de vehículo en Laredo

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:58 p.m. en la cuadra 12 Este de la calle Saunders, frente al panteón católico, en la esquina con McPherson. La Policía de Laredo acudió al lugar tras una llamada por allanamiento de vehículo.

Al llegar, los oficiales encontraron a Ramos sentada en el asiento trasero de una camioneta Ford Explorer. La propietaria del vehículo declaró a la policía que desconocía por completo a la mujer y que nunca le dio permiso para subir a su automóvil.

Acciones de la policía tras el robo en gasolinería

Inicialmente, Ramos negó haber estado dentro del vehículo. Sin embargo, las cámaras de videovigilancia de la estación de gasolina y tienda de conveniencia documentaron a la mujer entrando y saliendo de la Ford Explorer en tres ocasiones distintas.

Las grabaciones muestran que, tras una de esas entradas, Ramos ingresó a la tienda, compró una bolsa de hielo y regresó nuevamente a la camioneta. Testimonios indican que, previamente, había sido expulsada de otro negocio cercano por escandalizar, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Testimonios sobre el comportamiento de Esmeralda Ramos

Ramos fue arrestada y enfrenta cargos por allanamiento de vehículo. Permanece bajo custodia de las autoridades.