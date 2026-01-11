Facilitan camino a médicos formados en el extranjero

Al igual que muchos médicos formados internacionalmente en los Estados Unidos, pasaron años antes de que el cirujano de Duncanville, Anil Tibrewal, pudiera llamar a Texas su hogar.

Quince años de formación médica, para ser exactos. Si bien Estados Unidos suele exigir a los médicos graduados internacionales que completen una segunda residencia médica en este país, Tibrewal completó tres: una en India, otra en Inglaterra y la tercera en Nueva York y Cleveland.

"Solo pensé en lo mejor para mi familia", dijo. Al final, su decisión de mudarse a Estados Unidos valió la pena, y ahora forma a otros cirujanos en Dallas, además de dirigir su propia clínica quirúrgica desde hace 16 años.

¿Cómo afecta la Ley DOCTOR a los médicos extranjeros?

Pero a partir de este año, los médicos formados en el extranjero como Tibrewal ya no tendrán que repetir su residencia en Estados Unidos, donde los recién graduados reciben formación práctica durante hasta siete años. El año pasado, Texas se unió a otros 17 estados al eliminar el requisito de la segunda residencia, en virtud de una nueva ley diseñada para atraer más médicos con mayor rapidez a las ciudades y pueblos de Texas.

Estas leyes de "vías de acceso" pueden parecer una curiosa anomalía, contraria a la presión republicana federal y estatal para mantener a los inmigrantes sin una vía clara para trabajar legalmente fuera de Estados Unidos. Sin embargo, durante décadas, los médicos extranjeros se han convertido en una pieza clave de la atención médica estadounidense, especialmente en las zonas rurales y marginadas.

Texas se ha enfrentado a una escasez de médicos debido al crecimiento poblacional fenomenal y al envejecimiento de la población médica cercana a la jubilación. De los 100,000 médicos con licencia en Texas, aproximadamente una cuarta parte se formó fuera de Estados Unidos, lo que iguala la proporción nacional. No está claro cuántos de ellos ejercen realmente como médicos. Aun así, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas predice que el estado experimentará una escasez de 10,000 médicos para 2032, y las facultades de medicina de Texas no podrán compensar dicha escasez.

"Las proyecciones actuales de inscripción a la educación médica indican que el sistema de educación médica del estado no creará una oferta de médicos que satisfaga la demanda proyectada", concluyó el departamento de salud del estado.

Detalles sobre la escasez de médicos en Texas

Ingresa el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 2038, conocido como la Ley DOCTOR, del representante estatal Tom Oliverson, republicano de Cypress, un anestesiólogo que quería crear un camino más fácil para obtener licencias para veteranos militares y médicos nacidos en Estados Unidos y en el extranjero que pueden haberse graduado pero no completaron un programa de residencia en los Estados Unidos.

Oliverson no estuvo disponible para discutir su legislación, pero según su personal, la idea no era atraer a más médicos de otros países, sino atraer a médicos formados en el extranjero que ya viven en Estados Unidos y que han completado una residencia médica en su propio país.

"Hablamos en cada sesión sobre la escasez de proveedores de atención médica, particularmente de médicos de atención primaria", dijo Oliverson el año pasado en un episodio del podcast The Layout de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, y agregó que la escasez persiste a pesar de los intentos legislativos de corregirla.

"Básicamente, hay personas dispuestas a venir a ejercer la medicina en nuestro estado y capaces de hacerlo", dijo. "Todas estas personas son médicos. Pero no pueden ejercer aquí o el camino... es tan difícil que decidieron no hacerlo".

Acciones del estado para atraer médicos formados en el extranjero

El mes pasado, la Junta Médica de Texas aprobó las normas para una licencia médica provisional para los médicos que cumplen con la nueva categoría de la HB 2038. Estas normas, que entran en vigor esta semana, permitirán que los médicos extranjeros que hayan completado una residencia fuera de Estados Unidos y tengan una oferta de trabajo en Texas sean supervisados por un médico con licencia, en lugar de completar una segunda residencia médica, para poder optar a dicha licencia provisional. Después de cuatro años, podrán solicitar una licencia médica regular de Texas.