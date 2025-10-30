Siguen sueltos tres monos después de escapar de un camión volcado

HEIDELBERG, Mississippi.- Tres monos seguían sueltos el miércoles después de que el camión en el que eran transportados volcó sobre una autopista de Mississippi. Sin embargo, aún no estaba claro quién era el propietario de los animales para uso de investigación, quién los transportaba y hacia dónde eran llevados.

El misterio de los monos ha dejado una serie de preguntas sin respuesta para las autoridades.

Las autoridades habían declarado el día anterior que todos los macacos Rhesus habían sido recuperados y sacrificados, con excepción de uno. Sin embargo, el Departamento de Policía del condado de Jasper aclaró horas más tarde que funcionarios de la Universidad de Tulane ingresaron al remolque el martes por la noche y determinaron que tres monos habían escapado.

El jefe de la policía del condado, Randy Johnson, dijo que los funcionarios de Tulane informaron que los monos no eran portadores de enfermedades infecciosas, a pesar de los informes iniciales de los ocupantes del camión que advirtieron que los animales eran peligrosos y portaban varias enfermedades. Sin embargo, Johnson explicó en un comunicado que los monos aún necesitaban ser "neutralizados" debido a su naturaleza agresiva.

El camión transportaba monos Rhesus, los cuales suelen pesar alrededor de ocho kilos (16 libras) y son los animales más empleados en estudios médicos en todo el mundo. Los 21 animales a bordo habían sido sometidos a revisiones recientemente, confirmando que estaban libres de patógenos, destacó la Universidad de Tulane en un comunicado dado a conocer el miércoles. La universidad subrayó que no era la responsable del traslado de los monos y que los animales no eran de su propiedad, aunque envió un equipo de expertos para ayudar con su cuidado.

Los monos estaban alojados en el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane, que proporciona primates de forma rutinaria a organizaciones de investigación científica, según la institución. El centro de investigación se ubica a unos 65 kilómetros (40 millas) al norte de Nueva Orleans, en Covington, Luisiana.

Un video dado a conocer el martes muestra a los monos desplazándose entre los pastizales a un costado de la autopista interestatal 59, a poca distancia al norte de Heidelberg, Mississippi. También se podían ver cajas de madera con etiquetas de "animales vivos" esparcidas por el lugar.

El camión ya había sido retirado de la escena el miércoles, pero aún se podía ver a personas con batas blancas, guantes y redes para el cabello inspeccionando la zona acompañados de agentes policiales.

Funcionarios de la universidad permanecerán en la zona para buscar a los monos que siguen sueltos, explicó el jefe de policía. El resto de los animales están siendo transportados de regreso a Luisiana.

El doctor James Watson, veterinario estatal de Mississippi, verificó que los animales contaran con la documentación adecuada y el "certificado de inspección veterinaria" para su traslado legal a través de límites estatales, señaló en un correo electrónico a The Associated Press. La Junta de Salud Animal del estado no estuvo involucrada en la respuesta al accidente, y cualquier información adicional tendrá que venir del centro de primates de Tulane, subrayó.

Si alguien ve a los monos, debe ponerse en contacto con las autoridades y no acercarse a los animales, advirtió la policía del condado.

La Patrulla de Caminos de Mississippi informó el miércoles que ya investiga la causa de la volcadura, la cual ocurró a unos 160 kilómetros (100 millas) de Jackson, la capital del estado.