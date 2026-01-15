Sentencian a individuo por asesinato en toriteo

Eric Gonzalo Hernández, de 42 años, fue sentenciado este miércoles a 40 años de prisión por el asesinato de Javier Cruz, de 25 años, ocurrido en marzo de 2022 en esta comunidad rural.

La sentencia se dictó tras la declaración de culpabilidad que Hernández presentó el pasado 10 de noviembre, justo antes de que iniciara la selección del jurado para su proceso.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Sioux Road?

Los hechos del crimen

El tiroteo fatal ocurrió aproximadamente a las 9:17 p.m. del 3 de marzo de 2022, en la cuadra 100 de Sioux Road. Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo respondieron al llamado y encontraron el cuerpo de Cruz con múltiples heridas de bala.

Testigos presenciales y familiares de la víctima identificaron a Hernández como el agresor, señalando que disparó varias veces contra Cruz y que huyó del lugar inmediatamente después. Fue detenido días más tarde en Mission, Texas, y ha permanecido recluido en el Centro de Detención de Adultos del condado desde su arresto.

Detalles de la sentencia de Eric Gonzalo Hernández

Declaración del fiscal

En un comunicado, el fiscal de distrito del condado de Hidalgo, Toribio "Terry" Palacios, calificó el crimen como un "asesinato a sangre fría y sin sentido". "Esta sentencia refleja la gravedad del delito. Esperamos que brinde una medida de cierre a la familia y sirva como recordatorio de que buscaremos las penas máximas para quienes cometan actos violentos en nuestra comunidad", afirmó Palacios.

Reacción del fiscal sobre el caso de Javier Cruz

Con la sentencia de cuatro décadas, se cierra el proceso penal contra Hernández por un crimen que conmocionó a esta pequeña comunidad del Valle del Río Grande.