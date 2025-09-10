Choca bus escolar y deja ocho heridos

Un autobús escolar que transportaba a miembros de un equipo de sóftbol se estrelló en Oklahoma, hiriendo a ocho personas, informó la patrulla de carreteras del estado.

El accidente ocurrió la noche del lunes en la autopista 152 cerca de Minco, en el condado de Grady, a unos 64 kilómetros (unas 40 millas) al suroeste de Oklahoma City.

Tres adultos y cinco menores resultaron heridos y fueron llevados a hospitales, indicó el teniente Mark Southall de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma en un comunicado. Un adulto que fue expulsado del autobús permanecía en estado crítico el martes por la mañana, sostuvo la portavoz de la patrulla Sarah Stewart. Todos los estudiantes estaban en condición estable, incluidos cuatro que fueron arrojados del autobús durante el accidente.

Southall señaló que la escena fue despejada alrededor de la medianoche y que continúa la investigación sobre lo que causó el accidente. La patrulla está trabajando con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, afirmó.

La escuela estuvo cerrada el martes, publicó en línea el superintendente de las Escuelas Públicas de Minco, Kevin Sims.

"Por favor, mantengan a estos estudiantes-atletas, entrenadores y sus familias en sus oraciones", expresó.

El senador estadounidense James Lankford de Oklahoma publicó en línea que él y su esposa Cindy "se unen a todo Oklahoma en oración por nuestros vecinos en Minco esta noche".

La Primera Iglesia Bautista de Minco, en la ciudad de aproximadamente 1.500 habitantes, publicó en línea que su santuario estaba abierto "si desean venir y orar".