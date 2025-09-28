Clima tropical en el Atlántico alcanzaría el sureste de EU

El clima tropical peligroso se intensificó el viernes en el océano Atlántico, ya que Humberto se convertía en un potente huracán de categoría 4 , y un sistema que los meteorólogos denominaron "potencial ciclón tropical nueve" afecta el Caribe y apunta al sureste de Estados Unidos.

El huracán Humberto tenía vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros/hora (145 millas por hora) el viernes por la noche, indicó en un aviso el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami. Se encontraba a unos 630 kilómetros (390 millas) al noreste de las islas de Barlovento del norte.

Durante el fin de semana, Humberto podría producir oleaje y corrientes de resaca peligrosos para la vida en las islas de Barlovento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y Bermudas, dijeron los meteorólogos.

Además, se emitió una advertencia de tormenta tropical asociada con el posible ciclón tropical nueve para el centro de Bahamas. El centro de la perturbación tropical estaba a unos 235 kms (145 millas) al noroeste del extremo oriental de Cuba, de acuerdo con los meteorólogos. Tenía vientos máximos de 55 km/hora (35 mph). Varias zonas del noreste de Bahamas están bajo aviso de tormenta tropical.

El NHC señaló que el posible ciclón probablemente se convertiría el sábado en una depresión tropical —el siguiente nombre en el alfabeto sería Imelda. Para el domingo, podría ser una tormenta tropical.

El pronóstico situaba al sistema rumbo al sureste de Estados Unidos durante el fin de esta semana e inicios de la próxima.

El viernes por la tarde, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, declaró estado de emergencia por la tormenta, diciendo que, aunque había incertidumbre, el estado necesitaba prepararse. La declaración permite que las autoridades de emergencia estatales comiencen a coordinarse con los gobiernos locales y federales y garantiza que las personas sean elegibles para recibir ayuda federal.

Durante la jornada, cuadrillas de trabajadores de Charleston, Carolina del Sur, reunían sacos de arena, revisaban vehículos para aguas altas y preparaban bombas para sacar el agua de inundación de la ciudad.

"Aunque esto aún no se ha formado, lo tratamos como si esperáramos algún tipo de impacto. Eso es muy importante. No queremos minimizar el escenario", dijo el jefe de bomberos Michael Julazadeh en una reunión de emergencia del Consejo de la Ciudad de Charleston.