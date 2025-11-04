Candidatos a la alcaldía de NY concluyen campañas

NUEVA YORK.- El exgobernador Andrew Cuomo criticó el socialismo mientras estrechaba manos en Manhattan y el Bronx, el demócrata Zohran Mamdani cruzó el puente de Brooklyn al amanecer junto a sus seguidores, y el republicano Curtis Sliwa se promovió en Coney Island en el último día completo de campaña de los candidatos a la alcaldía de Nueva York antes de las elecciones del martes.

La campaña se precipitó a su fin después de un tramo final que incluyó la conclusión de la votación anticipada, el apoyo del presidente Donald Trump a Cuomo, y el que éste haya difundido anuncios de ataque desarrollados con inteligencia artificial.

Más de 735.000 sufragios fueron emitidos durante los nueve días de votación anticipada de la ciudad efectuada en persona, más de cuatro veces el número de boletas emitidas durante la única otra contienda para alcalde en la que se ha permitido la votación anticipada, en 2021.

El recuento fue muy inferior a los casi 1,1 millones de votos anticipados en persona emitidos durante las elecciones presidenciales del año pasado, pero algunas casillas recibieron grandes multitudes el domingo, el último día para votar anticipadamente. La fila en un lugar de votación en el centro de Brooklyn serpenteaba alrededor del edificio y, en un momento dado, fue necesario estar allí una hora para emitir un voto.

Un último tramo frenético

Cuomo tenía su agenda llena el lunes, con escalas en cada uno de los distritos para intentar animar a la gente a votar. Rápidamente se puso a atacar a Mamdani. En una de sus primeras paradas, el exgobernador de Nueva York comparó un posible gobierno de Mamdani con los gobiernos de izquierda en América Latina.

"El socialismo no funcionó en Venezuela. El socialismo no funcionó en Cuba. El socialismo no va a funcionar en la ciudad de Nueva York", declaró.

Cuomo, de 67 años, intenta regresar a un puesto de elección popular tras renunciar al cargo de gobernador hace cuatro años, luego de enfrentar una serie de acusaciones de acoso sexual que él niega. Él es demócrata, pero ahora se postula como independiente, y ha cambiado su enfoque para atraer a votantes republicanos y fortalecer su base centrista, presentándose como el único candidato que puede detener a Mamdani.

Mamdani inició el día cruzando el puente de Brooklyn mientras portaba una pancarta junto a aliados demócratas.

"Continúo confiando en nuestras posibilidades de cara al día de las elecciones mañana", expresó Mamdani, de 34 años, en una conferencia de prensa frente al ayuntamiento. "Pero no permitiré que yo mismo ni este movimiento nos volvamos complacientes".

Mamdani, un asambleísta estatal que sería el primer alcalde musulmán de la ciudad, venció a Cuomo en las primarias con una campaña enérgica centrada en hacer de la urbe un lugar más asequible para vivir.

A medida que la contienda se acerca al final, Mamdani ha continuado publicando videos virales en redes sociales, e instando a sus seguidores progresistas a mantener el entusiasmo y enviar a tantos simpatizantes a las urnas como sea posible.

El ajetreado fin de semana de campaña de Mamdani incluyó presentaciones en clubes nocturnos, ver a los Buffalo Bills en un bar con la gobernadora Kathy Hochul, y asistir a un partido de los Knicks en los asientos más altos, marcando un contraste con Cuomo, que unas semanas antes acudió a unos asientos a la altura de la cancha.

Sliwa, el creador del grupo de patrullas contra el crimen Guardian Angels —que suele portar una boina roja—, visitó una parada del metro en Brooklyn, donde colocó una corona de flores en honor a una mujer que murió el año pasado después de que le prendieran fuego en la estación, antes de partir para reunir a sus seguidores en otros distritos.

"Me postulo porque esta ciudad merece seguridad, rendición de cuentas y liderazgo que no se haga de la vista gorda", escribió Sliwa en redes sociales.

Trump interviene

Trump, un exresidente destacado de Nueva York, ha estado presente en la contienda durante meses. El mandatario republicano ha amenazado con arrestar a Mamdani, deportarlo y tomar el control de la ciudad si gana.

En una publicación en su red Truth Social el lunes, Trump declaró que los neoyorquinos no tienen "otra opción" que votar por Cuomo, y reiteró su amenaza de retener fondos federales a la ciudad si Mamdani gana.

"Tanto si a usted le cae bien personalmente Andrew Cuomo como si no, realmente no tiene otra opción. Debe votar por él, y esperar que haga un trabajo fantástico", escribió el mandatario.

El presidente también repitió una frase que Cuomo ha enfatizado en las últimas semanas de su campaña, diciendo: "Un voto por Curtis Sliwa (¡quien se ve mucho mejor sin la boina!) es un voto para Mamdani".

A Cuomo no se le preguntó directamente sobre el respaldo tácito que le ha dado el presidente durante una entrevista el lunes por la noche en WABC Radio, pero dijo estar de acuerdo con los comentarios de Trump.

"El presidente tiene razón. Un voto por Sliwa es un voto por Mamdani. Y por eso ahora estas elecciones dependen de los republicanos", declaró Cuomo.

La batalla también se libra en redes sociales

Cuomo lanzó el viernes otro de los anuncios desarrollados con inteligencia artificial que han sido una constante en su campaña. En esta ocasión mostró a un Mamdani falso pidiendo dulces en Halloween. El video tiene un aviso que dice: "generado por IA".

El exgobernador ha sido criticado por su uso de inteligencia artificial en anuncios, y en una ocasión retiró un anuncio con imágenes falsas que mostraba a Mamdani comiendo arroz con las manos y decía que sus seguidores eran criminales. Un portavoz de la campaña dijo que el video fue publicado por error.

Mientras tanto, Mamdani lanzó un video en redes sociales en el que habla árabe, lo cual, admite en el anuncio, "necesita mejorar". Anteriormente ha publicado videos en los que habla español y bengalí.