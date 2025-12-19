Detienen a hombre por homicidio involuntario ocurrido en 2021

Eduardo Torres, de 55 años y buscado por homicidio en relación con un accidente vehicular mortal ocurrido en 2021, fue arrestado este miércoles por la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Torres enfrenta cargos formales de homicidio involuntario y de realizar una carrera de velocidad (street racing) que resultó en la muerte de Juan Flores, de 33 años, según consta en los registros de la cárcel del condado. Actualmente se encuentra bajo custodia con una fianza fijada en 125,000 dólares.

Detalles del accidente vehicular mortal

El fatal percance ocurrió alrededor de las 10:59 a.m. del 15 de mayo de 2021 en la Farm-to-Market Road 490, con dirección oeste.

La investigación preliminar del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) indicó que una Chevrolet Silverado blanca y una Dodge Ram roja circulaban a alta velocidad, una al lado de la otra, en lo que se presume era una carrera.

Cargos enfrentados por Eduardo Torres

Mientras tanto, una Dodge Dakota verde viajaba en sentido contrario (hacia el este) y se encontraba parcialmente sobre el arcén. Según el reporte inicial del DPS, el conductor de la Silverado, al ir a exceso de velocidad, invadió el carril contrario, perdió el control e impactó contra la Dakota.