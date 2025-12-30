investigan doble crimen en garciasville

Dos personas fallecieron y una tercera resultó gravemente herida en un tiroteo ocurrido el sábado por la noche en esta comunidad del condado de Starr, informó la Oficina del Sheriff. Los agentes respondieron alrededor de las 10:08 p.m. a un llamado por disparos en la calle Loma Blanca Lane. Al llegar al lugar, encontraron a tres víctimas con heridas de bala. Dos hombres adultos fueron declarados muertos en la escena. La tercera persona, cuya identidad tampoco ha sido revelada, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece en condición crítica.

Detalles del tiroteo en Loma Blanca Lane

La investigación, que está en sus etapas iniciales, se lleva a cabo de manera conjunta por la Fiscalía del Distrito 229 y los Texas Rangers. Las autoridades han optado por no divulgar las identidades de las víctimas ni del herido, pendientes de notificar a sus familiares.