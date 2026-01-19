Trágico siniestro en Donna

Un hombre fue encontrado muerto después de que el incendio de un vehículo se extendiera a una casa en Donna el sábado.

El incendio ocurrió en la cuadra 1200 de South 18th Street. Las autoridades confirmaron a Chque que el hombre tenía 37 años y que no se sospecha que haya ocurrido nada ilícito.

¿Cómo ocurrió el incendio en Donna?

El jefe de bomberos de Donna, David Simmons, dijo que el incendio se informó alrededor de las 5:30 p. m., cuando llegaron los equipos de bomberos encontraron una camioneta envuelta en llamas. El vehículo estaba estacionado debajo de una cochera y el fuego se extendió a la casa de la víctima y también a la de un vecino, según Simmons.

Acciones de la autoridad tras el incendio

Simmons dijo que los bomberos registraron la casa dos veces después de que los vecinos informaran que había un hombre dentro, pero no pudieron localizarlo. La víctima fue encontrada debajo de la cochera, a unos dos metros de la camioneta.

Detalles confirmados sobre la víctima

El Jefe de Bomberos del Condado de Hidalgo y el Departamento de Policía de Donna están ayudando con la investigación sobre la causa del incendio.