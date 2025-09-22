Amigos elogian la fe de Charlie Kirk

GLENDALE, Arizona.- El presidente Donald Trump y miembros prominentes de su movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" (MAGA, por sus siglas en inglés) rindieron homenaje el domingo a Charlie Kirk, elogiando al activista político conservador asesinado como una fuerza singular cuyo trabajo ahora deben impulsar.

El acto de homenaje para Kirk, a quien Trump atribuye un papel fundamental en su victoria electoral de 2024, atrajo a decenas de miles de dolientes, incluidos el vicepresidente JD Vance, otros altos funcionarios del gobierno y jóvenes conservadores influenciados por el activista de 31 años.

Los oradores destacaron la profunda fe de Kirk y su fuerte creencia de que los jóvenes conservadores deben casarse, formar familias y transmitir sus valores para seguir construyendo su movimiento. También dijeron repetidamente a los activistas conservadores, a veces con un tono agresivo, que la mejor manera de honrar a Kirk era redoblar su misión de mover la política estadounidense más hacia la derecha.

"¿Pensaste que podrías matar a Charlie Kirk? Lo has hecho inmortal", dijo el subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller. "No tienes idea del dragón que has despertado, no tienes idea de cuán decididos estaremos para salvar esta civilización, para salvar a Occidente, para salvar esta república".

El asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah, marcó un punto de inflexión en el movimiento conservador moderno. También desató un feroz debate sobre la violencia, la decencia y la libertad de expresión en una era de profunda división política.

El tiroteo también ha generado temor entre algunos estadounidenses de que Trump trate de aprovechar la indignación por el asesinato como justificación para suprimir las voces de sus críticos y oponentes políticos.

Fuertes medidas de seguridad y un estadio lleno

Los más cercanos a Kirk rezaron y el suelo tembló con el bajo de las bandas de rock cristiano mientras en el hogar de los Arizona Cardinals de la NFL se percibía el ambiente de una ceremonia en una megaiglesia.

Comentarios sobre Kirk se han convertido en objetivo del gobierno

Trump ha culpado a la "izquierda radical" por la muerte de Kirk y ha amenazado con ir tras organizaciones y donantes progresistas u otras personas que, en su opinión, difaman o celebran la muerte de Kirk. Docenas de personas, desde periodistas hasta maestros y el presentador nocturno Jimmy Kimmel, han enfrentado suspensiones o han perdido sus empleos al tiempo que prominentes activistas conservadores y funcionarios gubernamentales revisan los comentarios sobre Kirk que consideran ofensivos o celebratorios. La represalia, a su vez, ha encendido un debate sobre la Primera Enmienda en un momento en que el gobierno republicano promete arremeter contra aquellos que expresen lo que se considera comentarios despectivos tras la muerte del activista.

Algunos oradores en el homenaje dijeron que Kirk luchaba contra el mal y definieron vagamente al enemigo como "ellos". Otros fueron directos.