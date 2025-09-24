Ofrece Donald Trump su discurso ante la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes durante un discurso ante las Naciones Unidas que el organismo mundial es una institución ineficaz, y también elogió el rumbo que ha tomado Estados Unidos durante su presidencia, mientras advertía que Europa se arruinará si no se aleja del “monstruo de dos cabezas” de las políticas de migración y energía verde mal concebidas.

Su discurso de aproximadamente una hora ante la Asamblea General de la ONU estuvo lleno de quejas y fue autocomplaciente, ya que utilizó la plataforma para aplaudir los logros de su segundo mandato y lamentar que algunos otros países se estaban “yendo al infierno”.

El discurso fue el más reciente recordatorio para los aliados y enemigos que Estados Unidos, tras un lapso de cuatro años del régimen de Joe Biden, ha retomado la postura de “Estados Unidos primero” del primer mandato de Trump. Trump también criticó duramente al organismo global por su inacción, diciendo que estaba lleno de “palabras vacías” que “no resuelven guerras”.

”¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas?”, cuestionó Trump. “La ONU tiene un potencial tremendo. Siempre lo he dicho. Tiene un potencial tremendo, tremendo. Pero ni siquiera se acerca a cumplir con ese potencial”.

Después, Trump intentó calmar los temores de algunos diplomáticos, y le dijo al secretario general António Guterres que Estados Unidos seguía siendo “100%” partidario del organismo global a pesar de sus críticas anteriores.

“Puede que a veces no esté de acuerdo, pero lo apoyo porque el potencial de paz en esta institución es grande”, comentó Trump a Guterres.

Fue otro cambio de postura después de que Trump ofreciera una mezcla de yuxtaposiciones en su discurso ante la asamblea.

Trump se presentó a sí mismo como un pacificador y enumeró los exitosos esfuerzos de su gobierno en varios puntos críticos del mundo. Al mismo tiempo, destacó sus decisiones de ordenar al ejército estadounidense que efectuara ataques en Irán y, más recientemente, contra presuntos narcotraficantes de Venezuela, y argumentó que los “globalistas” están a punto de destruir naciones exitosas.

Advertencias sobre energías limpias e inmigración

Trump destacó las políticas de su gobierno que permiten expandir la perforación para extraer petróleo y gas natural en Estados Unidos, y las agresivas medidas contra la inmigración ilegal, sugiriendo implícitamente que más países deberían seguir su ejemplo.

Advirtió enfáticamente que las naciones europeas, cuyas políticas de migración son más laxas y se comprometen con proyectos energéticos costosos destinados a reducir su huella de carbono, causan un daño irreparable a sus economías y sus culturas.

“Les aseguro que, si no se alejan de la ‘estafa de la energía verde’, su país va a fracasar”, aseveró Trump. “Si no detienen a personas a las que nunca han visto y con las que no tienen nada en común, su país va a fracasar”.

“Amo a la gente de Europa, y odio ver cómo está siendo devastada por la energía y la inmigración. Este monstruo de dos cabezas destruye todo a su paso, y no pueden permitir que eso siga sucediendo”, agregó.

Trump cambia de postura en la guerra Rusia-Ucrania

Trump también abordó la guerra en Ucrania, amenazando una vez más con imponer a Moscú “una ronda muy fuerte de aranceles poderosos” si el presidente ruso Vladímir Putin no se sienta a la mesa para poner fin a la guerra.

Esperó hasta después del discurso, y de una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, para anunciar un cambio en su posición sobre la guerra: dijo que ahora cree que Ucrania, con la ayuda de la OTAN, puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia.