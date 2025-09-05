Denuncian miedo y discriminación

Denuncian miedo y discriminaciónMarc Seawright se enorgullecía de su trabajo en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos
Marc Seawright se enorgullecía de su trabajo en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, donde trabajó durante más de ocho años y más recientemente supervisó la política tecnológica para apoyar la misión de la agencia de combatir el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo. Pero luego el presidente Donald Trump comenzó a atacar a las personas transgénero y no binarias a las pocas horas de regresar a la Casa Blanca al emitir una serie de órdenes ejecutivas, incluida una que declaraba la existencia de dos sexos inmutables. Se ordenó a Seawright desarrollar tecnología para eliminar cualquier mención de identidades LGBTQ+ de todos los materiales de divulgación de la comisión (conocida como EEOC po sus siglas en inglés), que se habían creado para ayudar a los empleadores a comprender sus obligaciones bajo la ley de derechos civiles.