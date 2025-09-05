Denuncian miedo y discriminación

Marc Seawright se enorgullecía de su trabajo en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, donde trabajó durante más de ocho años y más recientemente supervisó la política tecnológica para apoyar la misión de la agencia de combatir el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo. Pero luego el presidente Donald Trump comenzó a atacar a las personas transgénero y no binarias a las pocas horas de regresar a la Casa Blanca al emitir una serie de órdenes ejecutivas, incluida una que declaraba la existencia de dos sexos inmutables. Se ordenó a Seawright desarrollar tecnología para eliminar cualquier mención de identidades LGBTQ+ de todos los materiales de divulgación de la comisión (conocida como EEOC po sus siglas en inglés), que se habían creado para ayudar a los empleadores a comprender sus obligaciones bajo la ley de derechos civiles.