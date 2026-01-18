Impulsa Greg Abbott su campaña de reelección

El gobernador Greg Abbott llega al año 2026 con una asombrosa suma de 105,7 millones de dólares disponibles para impulsar su campaña de reelección y sus esfuerzos por impulsar a los republicanos en las elecciones de Texas.

Abbott recaudó $22.7 millones entre julio y diciembre con más de 48,000 contribuciones de todos los condados de Texas, según su campaña, lo que eleva su fondo de reserva a nueve cifras. A lo largo de sus cuatro campañas para gobernador, añadió su equipo, Abbott ha recibido más de un millón de contribuciones individuales.

¿Cómo se financia la campaña de reelección de Abbott?

"El apoyo masivo de todo el estado envía un mensaje contundente sobre los valores que los tejanos esperan que nuestro gobernador defienda", declaró la directora de campaña de Abbott, Kim Snyder, en un comunicado. "Mientras los socialistas ganan elecciones en otros lugares, los tejanos están dando un paso al frente para apoyar al gobernador Abbott porque él protege nuestro estilo de vida".

Entre los principales donantes de Abbott durante los últimos seis meses del año se encuentra el ejecutivo petrolero de Midland, Javaid Anwar, quien donó más de 1,6 millones de dólares, sumándose a los millones que ya había donado al gobernador a lo largo de los años.

La magnate de los casinos Miriam Adelson y el Fondo de Liderazgo Republicano de Texas, un grupo respaldado por el megadonante republicano Alex Fairly, donaron 1 millón de dólares a la campaña de Abbott.

Y el dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones; el fundador de Roku, Anthony Wood; el desarrollador de centros de datos Black Mountain Power; y el director ejecutivo de Capital Funding Group, John Dwyer, donaron 500.000 dólares cada uno a la campaña de Abbott.

Detalles sobre las donaciones a la campaña de Hinojosa

Abbott ha prometido gastar mucho para dar un giro al condado de Harris, un bastión demócrata donde los republicanos han sido competitivos en las elecciones recientes.

"Tengo 90 millones de dólares en mi cuenta bancaria y voy a gastar la mayor parte en el condado de Harris, Texas, para asegurarme de que, distrito por distrito, convoquemos a los votantes que votaron en las elecciones presidenciales, a los votantes que nunca antes votaron", dijo Abbott en octubre. "Tenemos que ganar el condado de Harris y convertirlo en un condado republicano".

Mientras tanto, la principal contrincante demócrata de Abbott, la representante estatal Gina Hinojosa, recaudó un millón de dólares en las 10 semanas transcurridas desde el lanzamiento de su campaña. La donación promedio que recibió fue inferior a 50 dólares, según informó su campaña, enfatizando que no aceptó contribuciones de comités de acción política (PAC) corporativos. También prestó a su campaña 300.000 dólares de su propio dinero.

"Estoy muy agradecido de liderar una campaña impulsada por la gente que lucha por un futuro más próspero y asequible para los trabajadores tejanos", dijo Hinojosa, demócrata por Austin.

"Greg Abbott puede seguir llenándose los bolsillos con el dinero que gana traicionando a las familias trabajadoras, pero en todo el estado vemos a los tejanos entusiasmados y listos para el cambio".

Acciones de Abbott para ganar el condado de Harris

La mayor donación de Hinojosa, $25,000, provino de la filántropa y enóloga Suzanne Booth. El fondo político de la Federación Americana de Maestros de Texas también le otorgó $10,000 a su campaña, y el expresidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa —padre de la candidata—, donó $6,250 para carteles de campaña.