Confirman doble cadena perpetua a un exagente que apuñaló a su mujer e hijo

Un tribunal de apelaciones confirmó las dos cadenas perpetuas impuestas a Ronald Anthony Burgos Avilés, exsupervisor de la Patrulla Fronteriza, por el doble asesinato de su pareja sentimental, Grizelda Hernández, y su hijo en común, Dominik Alexander, de 20 meses de edad.

La Jefa de Justicia de la Octava Sala de Apelaciones, María Salas Mendoza, notificó este 25 de noviembre al fiscal de distrito del Condado de Webb, Isidro Alanís, que se confirma la sentencia original sin modificación alguna, tras rechazar el recurso interpuesto por el condenado.

¿Qué ocurrió?

Burgos Avilés, quien tenía bajo su responsabilidad la vigilancia de la zona fronteriza, apuñaló en 27 ocasiones a la víctima adulta y en dos veces al menor el 8 de abril de 2018, en un área ribereña del río Bravo cercana al cruce de Bristol y Allen, en Laredo. El exagente —quien incluso reportó él mismo el hallazgo de los cuerpos— enfrentará prisión sin posibilidad de libertad condicional o cualquier otro beneficio preliberacional, tras haberse demostrado que buscaba ocultar su relación extramarital y la paternidad del pequeño.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La sentencia ejemplar, obtenida inicialmente en julio de 2023, fue celebrada por la Fiscalía como un acto de justicia para las víctimas. La confirmación de las cadenas perpetuas busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de los delitos de violencia familiar y la protección de los más vulnerables.

La decisión del tribunal reafirma el compromiso de las autoridades con la justicia y la seguridad en la comunidad, resaltando la importancia de actuar contra la impunidad en casos de violencia. La comunidad de Laredo sigue atenta a los desarrollos de este caso, que ha conmocionado a muchos.