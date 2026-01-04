Mujer hiere a su hijo con un cuchillo en el rostro

Una discusión de madre e hijo terminó la noche del viernes cuando ella tomó un cuchillo de cocina y le hizo un tajo en el rostro al muchacho de 19 años de edad, en residencial San Isidro-Amazonia.

Detalles del ataque en residencial San Isidro-Amazonia

Iris Astrid Pizaña, de 42 años de edad, le cortó la cara a su vástago a las 11:00 de anoche en el número 2040 del anillo Lima, en el residencial al noreste de Laredo. Pizaña fue arrestada con cargo de ataque agravado con arma mortal en un caso de violencia familiar grado 1.

La llamada al 911 fue de un herido con arma blanca. Al llegar los patrulleros encontraron al chico con una cortada en la cara, él dijo que entró en una disputa con su madre, la discusión subió de nivel, y se volvió ataque físico cuando ella tomó el cuchillo y le lanzó un tajo al rostro.

Acciones de la policía tras el incidente

Las autoridades respondieron rápidamente al llamado, asegurando la escena y brindando asistencia al joven herido. La madre fue detenida y se le impusieron cargos graves por el ataque, lo que refleja la seriedad de la violencia familiar en la región.

Impacto de la violencia familiar en la comunidad

Este incidente resalta la creciente preocupación por la violencia familiar en la comunidad de Laredo, donde los casos de agresiones entre familiares han ido en aumento. Las autoridades locales están trabajando en programas de prevención y atención a víctimas para abordar esta problemática.