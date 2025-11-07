Agente fronterizo presumió que le disparó 5 veces a una mujer

CHICAGO.- Los mensajes de texto enviados por un agente de la Patrulla Fronteriza parecen mostrar que se jactó ante sus colegas de sus habilidades de tiro después de herir a una mujer acusada de agredir a un agente federal en Chicago.

El agente Charles Exum disparó cinco veces contra Marimar Martinez el 4 de octubre después de que las autoridades dijeran que ella y otro conductor embistieron con sus vehículos contra una camioneta que Exum conducía en el lado suroeste de la ciudad.

Los mensajes fueron presentados como evidencia en un tribunal federal el miércoles. Martinez, una ciudadana estadounidense de 30 años, y Anthony Ian Santos Ruiz, de 21, están acusados de atacar a un agente federal usando un arma mortal o peligrosa.

En el texto, el agente Exum escribió que tenía "una enmienda que agregar" a su historia. "Disparé cinco veces y ella tenía siete agujeros. Anoten eso en su libro, chicos", decía el mensaje.

El tiroteo ocurrió mientras la batida contra la migración ilegal del presidente Donald Trump continúa en ciudades de todo Estados Unidos.

El 5 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reconoció el tiroteo, diciendo en un comunicado que los agentes "fueron embestidos por vehículos y rodeados por 10 autos".

Cuando los agentes salieron de su vehículo, "un sospechoso intentó atropellarlos, lo que obligó a los agentes a disparar en defensa propia", añade el comunicado.