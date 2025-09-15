Tras el asesinato de Kirk, piden despidos o aislar a sus críticos

Basking Ridge, Nueva Jersey.- Después de quejarse durante años de la "cultura de la cancelación" por parte de la izquierda, algunos conservadores ahora buscan trastocar la vida y la carrera de aquellos que criticaron a Charlie Kirk tras su muerte. Están atacando a empresas, educadores, medios de comunicación y rivales políticos, entre otros, que consideran que promueven el discurso de odio.

Funcionarios y demás derechistas han emprendido una campaña apenas días después del asesinato del activista conservador, para despedir o castigar a maestros, un empleado de Office Depot, trabajadores del gobierno, un analista de televisión.

El Secretario de Transporte Sean Duffy publicó la semana pasada que American Airlines había suspendido a pilotos que, según él, estaban celebrando el asesinato de Kirk.

"Este comportamiento es repugnante y deberían ser despedidos", dijo Duffy en la red social X.

Mientras funcionarios electos e influencers conservadores enaltecen a Kirk como un guerrero de la libre expresión que defendía opiniones provocativas, también están convirtiendo en arma las tácticas que vieron ser usadas para difamar su movimiento: los llamados a despidos, el aislamiento y la presión para cuidar lo que se dice.

Este tipo de tácticas plantean un desafío fundamental para una nación que, según muchos, parece estar peligrosamente fragmentada por la política y un sentido de indignación moral que las redes sociales ayudan a alimentar.

Las secuelas de la muerte de Kirk se han convertido cada vez más en una prueba de tolerancia pública sobre las diferencias políticas. Los republicanos aplican presión no sólo para castigar al presunto asesino, sino también a aquellos cuyas palabras creen que contribuyeron o deshonraron su deceso. Al mismo tiempo, algunos liberales han criticado en redes sociales a aquellos, como la actriz Kristin Chenoweth, que expresaron simpatía por la muerte de Kirk.

"Este patrón que hemos visto durante décadas parece estar ocurriendo con mucha mayor frecuencia en ahora más que nunca", señaló Adam Goldstein de Foundation for Individual Rights and Expression. Remonta el impulso de perseguir a las personas por sus opiniones sobre tragedias al menos a los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001. "Si alguna vez hubo un momento para apoyar a los mejores ángeles de nuestra naturaleza, es ahora".

Goldstein señaló que es el discurso impopular, como personas que elogian el asesinato, lo que representa la mayor prueba de aceptación de la Primera Enmienda —en particular cuando funcionarios del gobierno se involucran. "La única vez que realmente apoyas la libertad de expresión es cuando es impopular", explicó Goldstein. "No hay nadie por ahí tratando de detener a las personas que aman a los cachorros y a los conejitos".

El gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, ha advertido que aún no se confirma un motivo del asesinato. Señaló que el sospechoso claramente se identifica con la izquierda política y había expresado desagrado por Kirk antes del tiroteo. Pero él y otras autoridades también afirman que no se sabía que el sospechoso estuviera políticamente comprometido.

Kirk era visto como uno de los arquitectos de la victoria electoral del presidente Donald Trump en 2024, ayudando a expandir el alcance republicano a votantes más jóvenes. Eso significa que muchos conservadores consideran que los comentarios de los liberales fomentan la violencia, y no los actos de expresión política.

"Creo que el presidente Trump ve esto como un ataque contra su movimiento político", dijo el senador republicano Lindsey Graham en declaraciones a NBC, y señaló los dos intentos de asesinato contra Trump, así como el asesinato de Kirk. "Esto es único y diferente. Esto es un ataque a un movimiento a través de la violencia. Y así es como la mayoría de los republicanos lo consideran".

´SOSPECHOSO DEL ASESINATO DE CHARLIE KIRK TENÍA IDEOLOGÍA DE IZQUIERDA´

El gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó el domingo que los investigadores aún no están listos para discutir el móvil del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Sin embargo, expresó que el sospechoso tenía creencias políticas inclinadas a la izquierda, no le agradaba el influyente conservador y no está cooperando bajo custodia.

"Claramente una ideología de izquierda", dijo Cox en el programa "Meet the Press" de NBC. En "State of the Union" de CNN, manifestó: "Esa información proviene de las personas a su alrededor, sus familiares y amigos".

Cox comentó que Tyler Robinson, de 22 años, "no está cooperando" y que sus amigos describen a alguien radicalizado en los rincones oscuros de internet. "Claramente había mucho juego en línea", dijo Cox en NBC. "Los amigos han confirmado que había una especie de esa cultura profunda y oscura de internet, la cultura de Reddit, y estos otros lugares oscuros de internet donde esta persona se adentraba profundamente".

Cox, un republicano que ha pedido a todos los partidarios que moderen su retórica tras el ataque, añadió: "Realmente no tengo un interés personal en esta pelea. Si se tratara de una persona radicalizada de MAGA, también lo diría", en referencia al lema de Trump "Devolver la Grandeza a Estados Unidos".

El gobernador enfatizó en varios programas de noticias del domingo por la mañana, sin embargo, que los investigadores aún están tratando de determinar un motivo para el ataque. Kirk, quien tenía dos hijos y era confidente de Trump, fue asesinado el miércoles mientras realizaba una de sus giras de conferencias universitarias en la Universidad del Valle de Utah. El gobernador dijo que podría salir más información una vez que el sospechoso comparezca ante el tribunal el martes.

El gobernador mencionó que la pareja del sospechoso era transgénero, lo que algunos políticos han señalado como un indicio de que Robinson estaba atacando a Kirk por sus opiniones anti-trans. Pero las autoridades no han dicho si esto es relevante mientras investigan el móvil.

"El compañero de cuarto era una pareja romántica, un hombre en transición a mujer", dijo Cox. "Puedo decir que ha sido increíblemente cooperativo, este compañero ha sido muy cooperativo, no tenía idea de que esto estaba sucediendo".

Los investigadores han hablado con los familiares de Robinson y han ejecutado una orden de registro en la casa de su familia en Washington, a unos 390 kilómetros (240 millas) al suroeste de la Universidad del Valle de Utah, donde tuvo lugar el tiroteo.

Los registros estatales muestran que Robinson está registrado para votar pero no está afiliado a un partido político y figura como inactivo, lo que significa que no votó en las dos elecciones generales más recientes. Sus padres están registrados como republicanos.

La munición encontrada con el arma utilizada para matar a Kirk estaba grabada con mensajes burlones, antifascistas y de la cultura de los memes. Los registros judiciales muestran que una de las vainas de bala tenía el mensaje: "¡Hey, fascista! ¡Atrapa!".

Robinson creció alrededor de St. George, en la esquina suroeste de Utah entre Las Vegas y puntos de referencia naturales como los Parques Nacionales Bryce Canyon y Zion.

Robinson se convirtió en miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida ampliamente como la iglesia mormona, a una edad temprana, según el portavoz de la iglesia Doug Andersen.

Tiene dos hermanos menores, y sus padres llevan unos 25 años casados, según publicaciones en redes sociales. La actividad en línea de la madre de Robinson refleja una familia activa que tomaba vacaciones a Disneyland, Hawai, el Caribe y Alaska.

Como muchos en esa parte de Utah, frecuentemente pasaban tiempo al aire libre: navegando, pescando, montando vehículos todo terreno, haciendo tirolesa y practicando tiro al blanco. Una publicación de 2017 muestra a la familia visitando una instalación militar y posando con rifles de asalto. Se ve a un joven Robinson sonriendo mientras sostiene las manijas de una ametralladora pesada calibre .50.

Un estudiante de honor en la escuela secundaria que obtuvo el percentil 99 a nivel nacional en pruebas estandarizadas, fue admitido en la Universidad Estatal de Utah en 2021 con una prestigiosa beca académica, según un video de él leyendo su carta de aceptación que fue publicado en la cuenta de redes sociales de un miembro de la familia.

Pero asistió solo un semestre, según la universidad. Actualmente está inscrito como estudiante de tercer año en el programa de aprendizaje de electricidad en el Dixie Technical College en St. George.