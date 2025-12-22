Detienen a implicado en la muerte de una persona

La Oficina del Sheriff del Condado de Starr informó que un hombre de 43 años de edad se encuentra bajo custodia, tras un hecho violento registrado la madrugada del sábado en la ciudad de Roma, que derivó en el fallecimiento de un masculino.

De acuerdo con el comunicado oficial, Teodulo Villalobos García fue detenido en relación con la muerte de Jesús Edén Cobos, de 35 años, luego de que elementos del Sheriff atendieran un reporte de riña en curso entre dos hombres sobre Second Street, poco después de la 1:00 de la mañana.

¿Cómo ocurrió la riña en Second Street?

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a uno de los involucrados inconsciente y tendido sobre la vía pública. La víctima fue trasladada a un hospital del área, donde fue declarada sin vida debido a la gravedad de las lesiones.

Detalles sobre la detención de Teodulo Villalobos

Las autoridades precisaron que la detención se realizó sin incidentes y que, conforme a los registros de la cárcel del Condado de Starr, el detenido permanece sin derecho a fianza. La Oficina del Sheriff del Condado de Starr señaló que la investigación continúa en curso, por lo que no se descarta la integración de cargos adicionales, conforme avance el proceso y se consoliden los resultados periciales y testimoniales.

Impacto en la comunidad tras el homicidio

Finalmente, la corporación reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la aplicación de la ley y la seguridad de la comunidad, e informó que cualquier actualización será comunicada de manera oficial.