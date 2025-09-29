Policía: Tiroteo en Carolina del Norte fue premeditado

Policía: Tiroteo en Carolina del Norte fue premeditadoAutoridades detienen a sospechoso de tiroteo en American Fish Company
Un tiroteo masivo que rompió la tranquilidad vespertina de una pintoresca ciudad costera de Carolina del Norte fue un ataque "altamente premeditado" que dejó tres personas muertas y cinco heridas, informó la policía el domingo. El sospechoso que presuntamente llevó a cabo el ataque en un bar frente al mar estaba bajo custodia.
Nigel Edge, de 40 años, de Oak Island, está acusado de abrir fuego el sábado por la noche desde un bote hacia una multitud reunida en American Fish Company en Southport, una histórica ciudad portuaria a unos 48 kilómetros (unas 30 millas) al sur de Wilmington, declaró el jefe de policía Todd Coring.
En una conferencia de prensa el domingo, Coring indicó que el lugar fue "seleccionado", pero no dio más detalles.
Las autoridades señalaron que Edge pilotó un pequeño bote cerca de la costa, que estaba bordeada de bares y restaurantes, se detuvo brevemente y disparó. Luego huyó a toda velocidad.