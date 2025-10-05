Portland se prepara para tropas federales

Cinco años después de que las protestas sacudieran Portland, esta ciudad de Oregon conocida por su historial de desobediencia civil se encuentra de nuevo en el centro de la vorágine política mientras se prepara para la llegada de las tropas federales desplegadas por el presidente Donald Trump.

Las manifestaciones de los últimos meses frente a un centro de detención de migrantes se han intensificado desde que Trump anunció la semana pasada que enviaría tropas federales a la ciudad, que describió como "devastada por la guerra". La policía realizó varias detenciones el jueves por la noche tras enfrentamientos entre la multitud, incluyendo la del influyente conservador Nick Sortor, acusado de alteración del orden público.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el viernes que la agencia enviará más agentes federales y que el Departamento de Justicia abrirá una investigación de derechos civiles acerca de las circunstancias que rodearon el arresto de Sortor y de si la policía de Portland incurre en discriminación basada en las opiniones.

Los dirigentes municipales niegan rotundamente cualquier tipo de discriminación y afirmaron que no necesitan a la Guardia Nacional para controlar la única cuadra frente a las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) donde se han registrado las protestas.

"Las detenciones que realizamos anoche se basaron en causas probables, no en individuos", afirmó el jefe de la policía, Bob Day, en una conferencia de prensa el viernes. "No hay un sesgo político asociado a nuestra actuación".

Mientras, una jueza federal escuchó los argumentos —pero no se pronunció de inmediato— sobre si bloquear temporalmente la movilización de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregon ordenada por Trump, que según su ejecutivo es necesaria para proteger el centro del ICE y otros edificios federales.

El aumento de la presencia de agentes federales en Portland, que con 636.000 habitantes es la ciudad más grande de Oregon, sigue a medidas similares para combatir la delincuencia en lugares como Chicago, Baltimore y Memphis. Trump desplegó además a la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el verano y como parte de su toma de control de las fuerzas del orden en Washington, D.C.

Arrestan a un influyente

conservador

Sortor, de 27 años, que es un invitado habitual en Fox News y cuyo perfil en X tiene más de un millón de seguidores, fue arrestado el jueves por la noche junto a otras dos personas frente al edificio del ICE en la ciudad. La fiscalía del condado de Multnomah dijo que estaba estudiando el caso y que tomaría una decisión sobre si proceder con los cargos antes de la comparecencia judicial de Sortor el lunes.

El motivo de las detenciones no estaba claro. La policía de Portland indicó que se adentró en la multitud para realizar arrestos después del estallido de enfrentamientos. Detuvieron a Sortor y a dos personas más.

Las tres fueron acusadas de alteración del orden público en segundo grado. Sortor quedó libre el viernes bajo su propia responsabilidad, según los registros online de la policía del condado de Multnomah. Un correo electrónico enviado a Sortor el viernes para solicitar comentarios no obtuvo respuesta y nadie respondió a los números de teléfono a su nombre.

En una publicación en X el viernes por la mañana, Sortor dijo que su arresto demostraba que la policía de Portland es corrupta y está controlada por "abusones violentos de Antifa que aterrorizan las calles".

Historial de protestas

en Portland

Portland es conocida por haber sido escenario de más de 100 días de protestas nocturnas continuadas en 2020 durante el movimiento Black Lives Matter. En su primer mandato, Trump envió agentes federales para proteger el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el corazón de la ciudad luego de que las movilizaciones atrajeran a miles de personas tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

La presencia de las fuerzas federales agravó aún más la situación, ya que dispararon repetidamente balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes. En videos que se hicieron virales podía verse a oficiales federales militarizados, a menudo sin identificar, realizando detenciones y llevando a los arrestados a vehículos sin distintivos.

Al mismo tiempo, la policía de Portland no pudo controlar a grupos escindidos de manifestantes, vestidos de negro, que se separaron y recorrieron el centro rompiendo ventanas, pintando grafitis y provocando pequeños incendios en momentos que también fueron capturados en video y compartidos ampliamente en las redes sociales.

Un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional determinó que, si bien el gobierno federal tenía autoridad legal para desplegar a los agentes, muchos de ellos carecían de la formación y los equipos necesarios para llevar a cabo la misión.