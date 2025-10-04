Kristi Noem visita instalación del ICE

Agentes federales detuvieron a varias personas el viernes cerca de una instalación de inmigración en las afueras de Chicago, que ha sido objetivo frecuente de manifestantes durante la intensificación de la aplicación de las leyes migratorias por parte del gobierno del presidente Donald Trump este otoño.

Mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se reunía con empleados en la instalación de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview, una multitud se congregó durante varias horas, y algunos de sus integrantes se mostraron furiosos por las barricadas recién instaladas para separarlos de los agentes apostados afuera.

Noem, cuya visita a Chicago fue confirmada por la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, también acompañó a los agentes el viernes en una redada cerca de una tienda local de Walmart.

En las últimas semanas, algunos manifestantes han intentado bloquear el paso de vehículos para evitar que entren o salgan del área, como parte de una creciente resistencia a la intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración que comenzó a principios de septiembre. En respuesta, los agentes federales han disparado repetidamente gases lacrimógenos, bolas de pimienta y otros proyectiles hacia las multitudes, y al menos cinco personas han enfrentado cargos federales tras ser arrestadas en esos enfrentamientos.

La policía local aumentó su presencia el viernes en la instalación, ubicada a unos 19 kilómetros (12 millas) al oeste de Chicago. Varias calles alrededor del sitio fueron cerradas y patrulladas por agentes de la Policía Estatal de Illinois que llevaban cascos antidisturbios y sostenían porras. La policía estatal instaló barreras de concreto el jueves por la noche para separar a los manifestantes y designar espacios para manifestarse.

No se sabe cuántas personas fueron detenidas el viernes. Se vio a un hombre luchando en el suelo con agentes después de que, aparentemente, rompió una línea hacia la carretera y se paró frente a un vehículo.

"Cada semana, el ICE intensifica su violencia contra nosotros", dijo Demi Palecek, veterana militar y candidata al Congreso. "Con este nivel de escalada, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien sea asesinado".

El gobernador demócrata JB Pritzker arremetió contra el gobierno de Trump por la forma en que los agentes federales, muchos de ellos enmascarados, han tratado a los manifestantes durante el último mes, criticando sus tácticas "inhumanas", que han consistido en arrojar a los manifestantes al suelo, arrestar a un reportero y disparar agentes químicos a las multitudes.

Pritzker dijo que el recién establecido "mando unificado" de la Policía Estatal de Illinois, el Departamento de Policía del Condado de Cook y otros elementos en las calles de Broadview controlarán a las multitudes mientras garantizan a los manifestantes su derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Primera Enmienda.

"Ellos muestran sus rostros, tienen la identificación adecuada y son responsables ante el pueblo de Illinois", dijo Pritzker. "Está claro que no se puede confiar en que los agentes federales actúen para proteger la seguridad y los derechos constitucionales del público".