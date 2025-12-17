Acusado de homicidio y ocultar cuerpo en barril, seguirá preso

Jesús Varela, un hondureño de 48 años acusado de asesinar a su novia y ocultar su cuerpo en un barril, compareció este jueves ante una Corte del Condado Harris, donde permanecerá detenido sin derecho a fianza.

De acuerdo con los documentos judiciales, Varela presuntamente disparó y mató a Christelrose Ramírez dentro de una vivienda en la calle Barkley. Familiares de la víctima estuvieron presentes en la audiencia, donde el juez rechazó cualquier opción de libertad bajo fianza por el cargo principal de homicidio. Además, el acusado enfrenta otros tres cargos: asalto a un familiar y manipulación de evidencia.

¿Qué sucedió con Christelrose Ramírez?

El cuerpo de Ramírez fue localizado en una zona boscosa de Greenspoint diez días después del crimen. La investigación señala que Varela intentó reclutar a uno de sus sobrinos como cómplice para deshacerse del cuerpo y de otras pruebas.

Detalles sobre la audiencia de Jesús Varela

El abogado defensor de Varela, Timothy Donahue, declaró que su cliente se declara inocente y que se prepara para enfrentar el proceso. "Desde el inicio he trabajado para evaluar las pruebas en su contra y estoy comprometido a defenderlo con todo el alcance de mis capacidades", afirmó Donahue fuera de la sala.

Además de los cargos criminales, Varela tiene una retención migratoria activa por parte de ICE (Control de Inmigración y Aduanas). Este medio solicitó información a la agencia sobre su historial migratorio y está a la espera de una respuesta.

Reacciones de la familia de Christelrose Ramírez

La familia de Christelrose Ramírez, afectada profundamente por la pérdida, especialmente en época navideña, exige justicia y clama por respuestas ante lo sucedido. La próxima audiencia de Varela está programada para febrero, donde se espera que su defensa presente un análisis de la evidencia para dar continuidad al caso.